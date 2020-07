Michelle Hunziker, show con Sara Daniele su Instagram. E a lezione per le donne

editato in: da

Michelle Hunziker svela nelle Stories di Instagram la paura di Sara Daniele. La figlia di Pino Daniele, grande amica di Aurora Ramazzotti, teme di buttarsi dagli scivoli d’acqua, ma la bella presentatrice non demorde e la convince a salire.

“Sto male veramente”, protesta la ragazza. Ma Michelle insiste: “Ma smettila, andiamo su quelli dei bambini”. E a Sara non resta che sbuffare. Alla vista dello scivolo, Sara si preoccupa: “Ma è alto”. E la Hunziker: “Dai cosa vuoi che sia…”. E di fronte all’incertezza della ragazza, Michelle le consiglia di fare profondi respiri. Alla fine riesce a convincerla di salire sul gommone con lei e Tomaso Trussardi: lo spasso è garantito e il siparietto su Instagram è divertentissimo.

Michelle Hunziker è in gran forma. Il bikini nero è mozzafiato, merito delle sue sessioni di fitness seguite anche da Elisabetta Gregoraci. La presentatrice si trova in Romagna perché il 10 luglio per la prima volta porta fuori dal web il suo seguitissimo format di fitness, “Iron Ciapèt”, per raccogliere fondi a favore di “Doppia Difesa”, la Onlus fondata con l’avvocato Giulia Bongiorno nel 2007 con l’obiettivo di aiutare chi ha subìto discriminazioni, abusi e violenze.

Per l’occasione saranno presenti a Cervia l’avvocato e la stilista Elisabetta Franchi che ha subito sposato l’iniziativa della bella Michelle da sempre in prima linea nella difesa delle donne contro la violenza. A proposito dell’iniziativa che l’ha portata in Romagna, la Hunziker ha affermato: “Ho iniziato a condividere la mia esperienza personale con la gente e non solo ha funzionato, ma è diventato prima un appuntamento fisso su YouTube e poi pian piano un vero e proprio “servizio pubblico” gratuito. Soprattutto durante il Lockdown ho pensato fosse bello condividere gratuitamente i miei espertissimi Personal Trainer con la gente per farla stare bene e per trasmettere un senso di appartenenza, allenandoci tutti insieme due volte alla settimana e con un obbiettivo comune…creare una “tribù” di persone che hanno voglia di regalarsi del tempo e condividerlo con chi la pensa come loro!”

E prosegue: “Mi emoziona che oggi mi fermino per strada ringraziandomi per aver tenuto loro compagnia e per aver contribuito a rendere felici le persone. Tanti si sono visti davvero cambiare molto fisicamente, perché motivati da un appuntamento al quale non potevano ormai più mancare! Portare il popolo “Iron” nella patria del wellness, la Romagna, allenandoli dal vivo sul palco e divertendoci tutto insieme è sicuramente solo l’inizio di un bellissimo cammino che possiamo fare crescendo sempre di più. Evviva lo sport!”.