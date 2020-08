Michelle Hunziker mamma tenerissima: la dedica su Instagram a Sole e Celeste

editato in: da

La montagna, il sole, l’immensità dei prati verdi, la spensieratezza dei giochi nei boschi: l’estate è il periodo perfetto non solo per rilassarsi dopo mesi di intenso lavoro, ma anche per ritrovare la bellezza della quotidianità con la propria famiglia. Una voglia di ritrovarsi a cui non fa eccezione nemmeno Michelle Hunziker che ama condividere sui suoi profili social le vacanze che sta trascorrendo insieme al marito Tomaso Trussardi e alle figlie Celeste e Sole.

D’altronde, la centralità della famiglia nella vita della conduttrice si è rivelata in tutta la sua intensità anche durante il periodo delicato degli ultimi mesi: un momento di convivenza forzata che si è trasformato in un’occasione di unione per la famiglia allargata della conduttrice.

Michelle, infatti, oltre a Celeste e Sole, ha un altro grande amore: Aurora, oggi giovane donna, nata dal matrimonio con Eros Ramazzotti arrivato al termine nel 2009. Un rapporto sereno e consapevole quello tra la Hunziker e la figlia maggiore che sono cresciute insieme e che hanno saputo costruire un legame speciale, che è riuscito ad andare oltre alle difficoltà della vita.

Dopo la fine del matrimonio con Ramazzotti, infatti, Michelle ha ritrovato l’amore solo dopo diversi anni, quando nel 2011 ha conosciuto Tomaso, con il quale è poi convolata a nozze nel 2014. Un sentimento intenso, travolgente, che ha permesso alla conduttrice di riaprire il suo cuore ad un altro uomo che, in punta di piedi, ha saputo dimostrarle sin da subito tutta la sua serietà.

Non ha stupito allora la volontà comune della coppia di mettere su famiglia. Un sogno diventato ben presto realtà e per ben due volte: la prima con Sole, nata nel 2013, e poi con Celeste, la piccola arrivata nel 2015. Due bambine che hanno riempito di gioia non solo la vita della Hunziker e di Trussardi, ma anche quella di Aurora che ha instaurato un legame speciale con le due sorelline, nonostante l’importante differenza d’età.

Un’estate italiana all’insegna della semplicità e della bellezza delle piccole cose come dimostra la foto condivisa da Michelle sul suo profilo Instagram: un’immagine spontanea che vede le due bambine, mano nella mano, intente a guardare l’orizzonte.

Un panorama mozzafiato che fa da sfondo alle due piccole, divise solo da qualche anno di differenza, che sembra far presagire quello che sarà il loro rapporto una volta cresciute: l’amore di due sorelle che, fianco a fianco, affronteranno insieme la vita accompagnate dall’amore di una mamma orgogliosa come la Hunziker.