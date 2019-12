Michelle Hunziker, J-Ax la imbarazza con il commento su Il Volo

editato in: da

J-Ax imbarazza Michelle Hunziker ad All Together Now con una battuta su Il Volo. Il rapper ha infatti lanciato alcune frecciatine al trio lirico durante l’ultima puntata dello show musicale. Ancora una volta la showgirl svizzera ha conquistato il pubblico con la sua energia e con tanti concorrenti che hanno mostrato il loro talento di fronte agli esperti sull’ormai celebre “muro umano”.

Fra le esibizioni che hanno colpito di più quella di un tenore, Giovanni Saccà, che ha alimentato l’ironia di J-Ax. Poco dopo aver ascoltato il concorrente infatti il rapper ha fatto un paragone con Il Volo. “A me di solito la musica lirica mi fa l’effetto dell’esame alla prostata – ha detto -. Però hai spaccato. È come Il Volo con un’iniezione di testosterone” ha detto.

Michelle Hunziker è intervenuta immediatamente: “Ma dai!”, ha detto sgridando il cantante e cercando di smorzare l’imbarazzo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno moltissimi fan in giro per il mondo, per questo le parole del rapper ad All Together Now non sono passate inosservate.

Sui social in tanti hanno criticato le parole di J-Ax. “Ma per piacere! Il Volo è un altro livello – ha scritto qualcuno -. Questo non li vede nemmeno”, mentre un utente ha replicato: “J-Ax poteva pure risparmiarsela la battuta su il Volo… non è simpatico”.

Quello sul tenore e Il Volo non è l’unico commento di J-Ax che ha scatenato le polemiche sui social. A far discutere è stato anche l’ingresso in studio di Rosetta Falzone, una signora di 61 anni con la passione per il canto e un grande talento. Dopo che Michelle Hunziker l’ha presentata, l’ex amico di Fedez si è lasciato andare ad una battuta.

“Sembra la ‘sciura’ che incontri col carrello della spesa che ti dice dell’ultima volta che le hanno rubato la pensione. Ma dove vuole andare?”, ha detto, poi però è stato costretto a ricredersi quando la signora ha sorpreso tutti, intonando A natural woman di Aretha Franklin con un talento straordinario.

“Hai presente Mission Impossible quando Tom Cruise si toglie la maschera ed è qualcun altro sotto? – ha spiegato -. Come se avessi visto Aretha Franklin togliersi la maschera e sotto c’era mia madre”.