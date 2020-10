Michelle Hunziker, il cambio di look su Instagram è da ridere

editato in: da

Michelle Hunziker sempre più scatenata su Instagram ha voluto cimentarsi in quei video dal cambio di look rapido. Ma ovviamente il risultato è nel suo stile: tutto da ridere.

Scrive la bella Michelle a commento del suo post su Instagram: “Ragazzi, ci ho provato anch’io a fare quei video dove si cambiano velocemente… poi come al solito è finito tutto in vacca… 😂”. Infatti, il finale a sorpresa è del tutto inaspettato visto che fino a quel momento ogni cosa era filata liscia come l’olio.

Michelle si presenta con un elegante pigiama in seta nera e i capelli spettinati, passa quindi a una camicia bianca e jeans a vita alta e raccoglie i capelli. Poi è la volta di un raffinato completo rosa con tanto di décolletée in tinta e chignon alto. Da questo look si passa a un outfit ispirato all’hip hop: pantaloni larghi d’oro, top verde acido e anfibi rossi. La Hunziker si trasforma in lolita con camicia in seta bianca, mini nera e sandali aggressivi. Di seguito cominciano i look anni ’70 con pantaloni fluo di vari colori. Per finire con una mise raffazzonata che è un mix di tutto quello che ha indossato, sparso qua e là intorno a lei.

Una clip davvero spassosa, in stile Michelle Hunziker. Ben presto il video diventa virale e i fan della presentatrice svizzera si precipitano a farle i complimenti su Instagram: “Vabbè sei favolosa”. “Michelle..sei semplicemente fantastica! Metti il buonumore e fai splendere il sole anche nelle giornate più buie della vita! Rimani sempre così!”, “La cosa bella di Michelle è che lei è proprio cosi! Solare piú che mai!È questo che la rende cosi bella e simpatica!”. “Sei meravigliosa…la migliore! Troppo forte!!!”. Qualcuno le suggerisce: “dovresti fare dei corsi di simpatia!!”.

In effetti negli ultimi giorni la Hunziker si è parecchio divertita su Instagram a svelare tutti i trucchi dei social media manager per realizzare video strepitosi. Ma la vera protagonista dei social oggi in realtà è sua figlia maggiore Aurora Ramazzotti che ha conquistato tutti col suo nuovo taglio di capelli, mostrato in anteprima rigorosamente nelle Stories di Instagram. Ed è tutta uguale a mamma Michelle.