Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti torna a vivere con lei. Il video su Instagram

Aurora Ramazzotti torna a vivere da mamma Michelle Hunziker. Ma con lei c’è pure il fidanzato, Goffredo Cerza. A dare l’annuncio del trasloco è la stessa presentatrice nelle Stories di Instagram.

Dunque, nessuna crisi d’amore per la bella Auri che semplicemente ha scelto di trasferirsi in casa Trussardi-Hunziker con Goffredo, in previsione delle prossime limitazioni causa l’esplodere dei contagi. Si ricostituisce dunque la famiglia allargata come ai tempi del lockdown durante la scorsa primavera, quando Aurora, Goffredo Cerza e la loro amica del cuore Sara, figlia di Pino Daniele, avevano deciso di trascorrere il periodo di isolamento nella splendida dimora di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a Bergamo.

La bella Michelle, felice di riavere con sé la primogenita, comunica dunque ai suoi fan l’arrivo dei due nuovi inquilini, Aurora e Goffredo, con un paio di Stories sul suo profilo Instagram che mostrano la Ramazzotti sdraiata su un divano grigio, accanto al fidanzato. Naturalmente con loro non poteva mancare il gatto Saba di Aurora che ora dovrà vedersela coi cuccioli di casa Hunziker, i barboncini Lilly e Leone e il levriero Odino.

La figlia di Michelle è in tenuta casalinga: felpa, shorts cortissimi e calzettoni. La Hunziker la riprende a tradimento mentre si rilassa sul divano e subito la ammonisce di sedersi composta per evitare che si veda qualcosa che invece dovrebbe rimanere nascosto. E poi arriva l’invito a Sara Daniele a raggiungerli presto, per ricreare il vecchio gruppo.

Recentemente Aurora Ramazzotti ha partecipato a una puntata di Guess My Age, condotta da Enrico Papi. In quell’occasione ha incanto il pubblico con uno splendido abito in pelle. Mentre sua mamma, ospite da Verissimo, ha raccontato del loro legame, rivelando che si immagina nonna, anche se sua figlia e il fidanzato sono ancora molto giovani per pensare a un bambino. Ha confessato la Hunziker: “Io sarei una di quelle nonne che tengono i nipoti, io sarò lì per loro”. E a proposito del coraggio di Aurora di mostrarsi con l’acne su Instagram, ha commentato: “È stata molto brava e coraggiosa, non me lo aspettavo nemmeno io”.