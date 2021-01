Auguri, Michelle Hunziker: 44 anni in famiglia, le dediche più belle

editato in: da

Michelle Hunziker compie 44 anni, ma a dispetto di in un video su Instagram in cui ironizza su quanto suoni male questa cifra, la conduttrice si mostra più bella che mai. Una bellezza che nulla ha a che vedere con l’estetica (anche se su quello di certo non si può discutere), ma che arriva da dentro, dalla consapevolezza e dalla serenità.

La conduttrice è sempre sotto i riflettori ormai da più di vent’anni, ma continua a mostrarsi sempre per quello che è, a dispetto di qualsiasi cosa. Spesso viene criticata perché “ride sempre”, come se sorridere e cercare di portare quel sorriso nelle case delle persone fosse una colpa. Ma lei è fatta così. Cerca di divertire e di divertirsi, in tutto ciò che fa. Questa è una forza, non un difetto. E lo sa bene, Michelle Hunziker, che infatti scherza, si prende in giro da sola, ben sapendo che l’autoironia è un’arma vincente, soprattutto verso se stessi.

Dal matrimonio con Eros Ramazzotti ai primi anni a Striscia la notizia, dal periodo buio con la setta alla rinascita con Tomaso Trussardi, non c’è momento della sua vita che non sia stato sviscerato e che lei stessa non abbia condiviso. Di strada ne ha fatta tanta Michelle, come donna e come mamma. Una donna che si fa in quattro per il lavoro, ma che riesce anche a trascorrere tanto tempo con le figlie, giocando e divertendosi insieme a loro. Una mamma e un’amica per Aurora, con cui è sempre complice e che su Instagram le dedica una foto in cui lei è piccolissima con la dedica: “Auguri super mamma, ti amo”.

Gli omaggi a mezzo social, come prevedibile, sono stati tanti, da Elisabetta Franchi a Striscia, un po’ la sua seconda casa. Il tg satirico per l’occasione ha tirato fuori una performance di Michelle in stile Marylin Monroe, che canta ammiccante sul bancone. E poi Serena Autieri che in una stories scrive: “Tanti auguri Michelle, amica cara e presente, mamma e moglie amorosa, pro in ogni cosa che fai… Ti voglio bene”. O ancora, Nina Zilli: “Tanti auguri Wonder Woman. Bella come Brigitte, regina indiscussa della tv, combattiva come una guerriera e sempre col sorriso”

Un compleanno particolare, che Michelle ha voluto trascorrere in famiglia, circondata dall’amore delle figlie Sole, Celeste e Aurora, (quest’ultima da poco tornata a vivere con lei), e del marito Tomaso, senza dimenticare i cagnolini.