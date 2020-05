Maurizio Costanzo svela il lato privato di Maria De Filippi e critica la Isoardi

editato in: da

Maurizio Costanzo svela il lato privato di Maria De Filippi e critica La Prova del Cuoco di Elisa Isoardi. Il giornalista è pronto a tornare in Rai con una nuova trasmissione in cui racconterà la storia della tv pubblica e ha rilasciato una lunga intervista a Nuovo Tv in cui ha parlato del suo legame con la moglie, ma anche delle altre trasmissioni.

“Non parliamo mai di lavoro – ha confessato Maurizio -. Non so nemmeno se sa che faccio questo in Rai”. Il giornalista ha svelato un lato più privato della conduttrice, che sia a casa che sul lavoro sarebbe molto “esigente” e al tempo stesso “cauta”. Maria in queste settimane non si è mai fermata: ha portato a termine l’edizione di Amici e ha trasformato Uomini e Donne. Non solo, la presentatrice ha anche ideato il format Amici Speciali e sta lavorando alla nuova edizione di Temptation Island. “Lei è più esigente di me – ha raccontato Costanzo -. Sul lavoro e ad Amici vede un sacco di gente, quindi è sempre stata molto cauta”.

Come di consueto, il conduttore ha espresso la sua opinione sulla tv di oggi. “Cosa andiamo a raccontate? Mancano i giovani, una giovane Carrà, e mancano anche i personaggi come Verdone e Villaggio – ha detto, senza risparmiare una frecciatina agli show di cucina -. Che ci vuole a fare un programma del genere? Ci metti Vissani, Cannavacciuolo e la Isoardi e lo hai fatto, ma sono tutti uguali”.

La Prova Del Cuoco tornerà il prossimo 25 maggio, come annunciato dalla stessa Isoardi. Nell’ultimo periodo si è parlato spesso del futuro della trasmissione, ma anche di quello della conduttrice Rai. Elisa è al timone dello show culinario ormai da qualche anno, ma il confronto con Antonella Clerici, volto storico del programma, continua ad essere forte, complice anche un calo degli ascolti.

“Sono pronta a ripartire il 25 maggio – ha confessato lei a Sorrisi e Canzoni Tv -. Questo ritorno è l’unica certezza del momento! Come ce ne siamo andati, tenendoci a distanza di sicurezza, così ritorneremo, con pochissime persone in studio e senza pubblico, ma in questo momento ci sembrava prematuro pensare a qualcosa di diverso”.