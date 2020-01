Mattino Cinque, parla la mamma di Luigi Favoloso

editato in: da

Il mistero sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso si infittisce e la madre svela a Mattino Cinque di aver ricevuto una mail dal figlio. L’ex fidanzato di Nina Moric è ormai scomparso da 13 giorni e la sua famiglia è molto preoccupata tanto che ha deciso di sporgere denuncia. Le ricerche continuano e la situazione sembra più intricata del previsto, fra segnalazioni e colpi di scena.

Solo qualche ora fa Barbara D’Urso aveva intervistato Nathan, amico di Favoloso, che aveva svelato di aver raccolto le confessioni di Nina Moric. Il personal trainer aveva parlato di una lite fra la modella e l’imprenditore di Torre del Greco e di un “fatto gravissimo”, dopo il quale Luigi se ne era andato, minacciando di suicidarsi.

“Hanno litigato pesantemente – aveva raccontato -. Luigi accusava Nina di averlo tradito. La discussione prende corpo e si anima. Poi succede una cosa scioccante che preferisco non dirti. Succede un fatto gravissimo, da brividi. Sono rimasto allibito. Ho promesso a Nina di non dirlo. Da allora Luigi è andato via. Nina l’ha cacciato di casa. Luigi ha detto: ‘Se le cose stanno così, io mi suicido entro la fine dell’anno'”.

A Mattino Cinque è però arrivata l’ennesima svolta sul caso. Loredana, la mamma di Luigi, ha infatti affermato di aver ricevuto una mail. La donna è stata ospite di diverse trasmissioni televisive per lanciare un appello, affermando sempre di essere molto preoccupata per il figlio.

“Da pochissimo ho ricevuto una mail di Luigi Mario – ha detto a Federica Panicucci – devo capire se sia veramente sua o se sia un falso. Ho paura ad espormi, di esprimere una mia opinione perché ci sono troppi sciacalli in televisione. Devo stare attenta a qualsiasi cosa io possa dire o possa fare. Posso solo dirvi che nella mail c’è scritto che sta soffrendo e ne spiega i motivi”.