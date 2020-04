Mattino Cinque, Paola Barale si taglia i capelli. Federica Panicucci replica su Instagram

editato in: da

Paola Barale ha conquistato il pubblico di Mattino Cinque col suo tutorial per tagliarsi i capelli da soli a casa.

Direttamente in collegamento dal suo appartamento con l’hair stylist di fiducia, Mauro Situra, la showgirl rinnova il suo look con un paio di forbicine per le unghie, una spazzola e due elastici. L’art director di Aldo Coppola la segue passo passo e il risultato è un successo.

La Barale condivide il video sul suo profilo Instagram e i fan si precipita a commentare, sottolineandole il coraggio. Ma in tempi di fai da te, si sperimenta questo ed altro. Scrivono i follower: “Wow bravissima bellissima e coraggiosa,anch’io ho fatto la frangetta un pò storta ma va bene così”.

E in tantissimi seguono i suoi consigli: “Io mi sono fatta un pezzo piccolo davanti ma seguendo quello che dice lui è venuta bene “. E altri: “Ciao paola ..ho fatto la doccia ora provo a tagliare i capelli come ti ha consigliato maurino!!!speriamo in bene!!”. Ancora: “Bravissima hai dato una bella lezione di ottimismo. Sei riuscita a non farci pensare . Grazie Paola”.

Insomma il video-tutorial si è dimostrato un vero successo. E non manca chi vorrebbe la Barale come sua parrucchiera personale.

Intanto, Federica Panicucci, assente da Mattino Cinque trasformato in una trasmissione dedicata all’emergenza sanitaria, non si lascia sfuggire l’occasione e sul suo profilo Instagram pubblica un paio di foto niente male. Una ritrae una coppia di anziani dove lui amorevolmente aiuta la compagna a farsi la tinta.

Scrive la presentatrice: “Quanto amore c’è in questa foto…♥️ Questo signore ha 92 anni e aiuta sua moglie a farsi la tinta durante la quarantena. Ma non è meraviglioso?”. E il suo Marco Bacini le risponde: “Amore se vuoi stasera ti aiuto anch’io”.

Poi la Panicucci condivide un selfie di qualche tempo fa che la ritrae in abito da sera fucsia, splendida a 52 anni, e i suoi fan sono in estasi: “Sei una dea meravigliosa”.