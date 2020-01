Mattino Cinque, “Luigi Favoloso sta bene ed è a casa di un amico”

editato in: da

Nuova svolta nel caso della scomparsa di Luigi Mario Favoloso. Secondo Maurizio Sorge, intervenuto a Mattino Cinque, l’ex di Nina Moric starebbe bene. Il paparazzo, interpellato da Federica Panicucci, ha spiegato di aver scoperto da alcune fonti che l’ex concorrente del Grande Fratello sarebbe a casa di un amico.

“Ho saputo da fonti vicino alla sua ex compagna – ha detto Sorge – che Luigi Favoloso starebbe a casa di un amico che affitta macchine nell’hinterland milanese o napoletano. So per certo che sta bene”. Non è chiaro dove si sia rifugiato Luigi, l’unica certezza è che è in buona salute anche se, a quanto pare, non vuole farsi trovare.

Gli ospiti nello studio di Mattino Cinque si sono interrogati riguardo la scomparsa di Favoloso, che manca da casa ormai da oltre dieci giorni. “Siccome già una volta lui e Nina si erano dimenticati di dare notizie per qualche giorno, magari”, ha detto Sorge, lasciando intendere che dietro ci potrebbe essere la voglia di attirare l’attenzione dei media.

Nel frattempo la madre di Luigi Mario è stata ospite di diverse trasmissioni tv in cui ha lanciato alcuni appelli per ritrovare il figlio, svelando di essere molto preoccupata per lui. “Ho sporto denuncia perché erano passati troppi giorni e la mia preoccupazione è aumentata – ha spiegato a Eleonora Daniele durante Storie Italiane -. Di solito quando si allontana mi dice sempre dove va”.

Nina Moric, che è stata legata all’imprenditore per diversi anni dopo l’addio a Fabrizio Corona, ha preso le distanze dalla vicenda con un comunicato del suo avvocato pubblicato su Instagram. “In nome e per conto della mia Cliente, signora Nina Moric – si legge -, sono a comunicare formalmente ai media interessati che la stessa non ha nessuna conoscenza né coinvolgimento alcuno con la presunta asserita scomparsa del signor Luigi Mario Favoloso. Ogni collegamento con la stessa risulta inappropriato, non continente e potenzialmente lesivo della di lei immagine. Si chiede, pertanto, che la signora Moric non venga più menzionata in relazione alla presunta scomparsa del nominato Favoloso né a qualsivoglia notizia che lo riguardi”.