Mattino Cinque, Federica Panicucci rompe il silenzio: “Grande responsabilità”

editato in: da

Federica Panicucci rompe il silenzio su Mattino Cinque e parla del suo addio anticipato alla trasmissione, dopo il breve ritorno in seguito alla fine del lockdown. All’inizio di maggio la conduttrice era tornata al timone dello show mattutino, ma la sua permanenza sul piccolo schermo è durata poco. Il 29 maggio infatti Federica ha salutato nuovamente i telespettatori per prendersi una pausa estiva. L’appuntamento è per il 7 settembre, quando sarà di nuovo alla guida di Mattino Cinque, nel frattempo, per tutto giugno, la trasmissione sarà condotta da Francesco Vecchi.

Tantissimi fan hanno accolto con timore la notizia di un nuovo stop della Panicucci, costretta a rimanere a casa diversi mesi durante l’emergenza sanitaria, mentre Mattino Cinque continuava ad andare in onda, guidato da Vecchi. La showgirl però ha assicurato che sarà al suo posto all’inizio della prossima stagione televisiva. “Questo programma ha il pregio di dare il buongiorno agli italiani – ha raccontato a InTV -. È una grande responsabilità, ma anche un grande piacere. Il successo sta nell’entrare nelle case in punta di piedi, con rispetto. Diventare di famiglia”

“Essere una di famiglia significa responsabilità e gratitudine – ha aggiunto la Panicucci, che ha svelato di non aver trovato nessun problema quando è tornata a Mattino Cinque -. No, io sono tornata in quella che da undici anni è la mia casa televisiva. Abbiamo solo ripreso da dove ci eravamo lasciati”. Per vedere la conduttrice in televisione bisognerà dunque attendere settembre, nel frattempo Federica si gode un po’ di relax con i figli, nati dall’amore per l’ex Mario Fargetta, e il compagno Marco Bacini.

Molto attiva su Instagram, la presentatrice qualche giorno fa aveva postato un video dedicato proprio a Mattino Cinque, dando un appuntamento preciso ai telespettatori. “Ho pensato di realizzare una clip con tutti i volti dei collaboratori di Mattino 5 e vuole essere il mio grazie, il nostro saluto e il grazie al pubblico – aveva scritto, commossa -. Ho scelto una canzone che in tanti hanno cantato dai balconi durante il lockdown, che è il simbolo di questo periodo […] Grazie all’azienda, alla rete, a video news, questa edizione non la dimenticheremo. L’appuntamento è dal 7 settembre, speriamo con il pubblico, con gli opinionisti”.