Mattino Cinque, Federica Panicucci: lapsus su Stefano Coletti e la verità su Elisabetta Gregoraci

Federica Panicucci affronta a Mattino Cinque quello che è il tema caldo della cronaca rosa: Elisabetta Gregoraci ha un flirt con Stefano Coletti, sì o no? Per fare chiarezza, chiede aiuto a uno delle migliori amiche dell’ex di Flavio Briatore, l’avvocato Micaela Ottomano.

Nel momento però in cui sta formulando la fatidica domanda, la bella Federica ha un lapsus. Non ricorda il nome del soggetto della discussione, ossia di Stefano Coletti. Piccola gaffe, subito rimediata grazie all’intervento dello studio che suggerisce alla presentatrice il nome del presunto amore della Gregoraci.

Il piccolo imbarazzo quindi è subito perdonato, non solo perché Federica Panicucci è una grande professionista che sa come districarsi nelle difficoltà della diretta, ma anche perché a Mattino Cinque supera se stessa con un look strepitoso.

La presentatrice indossa un top di velluto nero con un ampia gonna turchese, cintura alta in vita e delle décolletée dal tacco killer come solo lei sa portare. I capelli sono raccolti in una elegantissima coda di cavallo, la manicure rossa è perfetta e il make up come sempre esalta l’incarnato della Panicucci che a 53 anni (li festeggerà il prossimo 27 ottobre) è privo dei segni del tempo.

Ma torniamo alle rivelazioni di Micaela Ottomano. Alla domanda se tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti c’è del tenero, l’avvocato nega categoricamente, pur ammettendo che i due si conoscono da tempo, perché lui fa parte delle conoscenze di Montecarlo. La Ottomano quindi ribadisce che quando la Gregoraci è entrata nella Casa del GF Vip era single. Una frase sibillina che lascia aperta la via di un flirt con Pierpaolo Pretelli.

Intanto anche la Panicucci prende le difese della showgirl, affermando che Elisabetta è una donna libera, separata, e quindi può innamorarsi di chi vuole. A scendere in campo a sostegno della Gregoraci c’è anche il suo ex Briatore pronto a difenderla dai gossip dopo che sempre a Mattino Cinque, Arianna David ha confermato la love story fra Stefano e la Gregoraci.

“La signora in oggetto – ha spiegato Briatore – va in tv, parla ai giornali e, sostenendo di essere un’amica, si permette di esprimere giudizi ed opinioni su di me e la mia sfera privata. Tutte invenzioni e fantasie. La signora l’ho conosciuta in Sardegna molti anni fa. Non è mai stata mia amica e posso dire con certezza che non lo è neanche della mia ex moglie”.