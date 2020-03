Mattino Cinque, Federica Panicucci assente: il messaggio su Instagram

editato in: da

Federica Panicucci da lunedì 16 marzo non è più al timone di Mattino Cinque, lasciato nelle mani di Francesco Vecchi che dal 2016 affianca la presentatrice nella conduzione del programma.

Il giornalista spiega in tv i motivi dell’assenza della Panicucci: Mattino Cinque si trasforma in una trasmissione dedicata alla situazione d’emergenza che sta vivendo l’Italia.

La presentatrice però resta vicina al suo pubblico e nelle Stories di Instagram riprende il discorso e il messaggio del collega: “Ciao Federica Panicucci, ti aspettiamo”.

Sempre sul suo profilo social, la presentatrice condivide il comunicato di Mediaset sui cambiamenti di palinsesto e commenta: “Ciao a tutti, spero di tornare presto a tenervi compagnia come ho sempre fatto al mattino. Vi abbraccio forte e continuate a scrivermi qui♥️”.

I fan non si fanno attendere e si precipitano a scriverle, sottolineando quando si senta già la sua mancanza: “Manchi già!!! Ti aspettiamo!!! “.

E qualcuno replica che la sua assenza è difficile da reggere, unica consolazione è saperla a casa col compagno, Marco Bacini, e i figli: “Saranno giornate tristi senza te ….senza poter vedere la tua eleganza..il tuo sorriso e la tua delicatezza nell’affrontare questo tema tanto difficile , correre da una stanza alla cucina appena sento lla sigla di “mattino 5″ che inizia… e tu pronta a rallegrare la mia giornata …punto di riferimento di un mattino che inizia e della routine che avanza….grazie per averci dato la possibilità di comunicare con te lo stesso grazie alla tua pagina. La consolazione è saperti a casa con i tuoi figli e Marco. A presto dolce Federica….sarà ancora più bello”.

E ancora: “Non immagini quanto la tua bellissima presenza🤩il tuo rassicurante timbro di voce♥️la tua impareggiabile eleganza😍 e la tua ineguagliabile professionalità👏 fossero per me letteralmente terapeutici♥️Mi mancherai terribilmente!!😭”.

Qualcuno si rassegna a rinunciare alla presenza della Panicucci in tv, ma chiede alla presentatrice di non dimenticare il suo pubblico e di tenerlo sempre aggiornato via Instagram: “Federica però almeno facci compagnia qui su Instagram”.

Certo la conduttrice non ha intenzione di abbandonare i fan e nel suo messaggio è molto chiara, quando li invita a scriverle sul suo profilo social.