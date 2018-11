Matteo Salvini da Barbara D’Urso, confessioni su Elisa Isoardi

editato in: da

a Pomeriggio Cinque ottiene un’importante confessione di

Il vicepremier ammette: “Sono single“. Barbarella dunque può più della Gruber. Salvini infatti alla giornalista aveva rifiutato di commentare la sua vita privata, ma con la D’Urso è un’altra cosa. E così chiarisce una volta per tutte che tra lui e la Isoardi l’amore è finito.

Il dubbio che ci fosse un ritorno di fiamma tra i due era infatti sorto quando il Ministro si era presentato a sorpresa alla serata di gala per Alis dove Elisa aveva il compito di presentare gli ospiti. L’ex coppia si era seduta allo stesso tavolo e sembrava regnasse una perfetta intesa.

Dunque, Salvini è categorico. Lui è single e anzi lancia proprio un appello ai media:

Lasciate in pace me, lasciatemi fare il Ministro. Ma anche lasciate in pace Elisa.

E poi aggiunge:

Lasciatela condurre La Prova del Cuoco che lo fa benissimo.

Il vicepremier si lascia andare a un complimento per la sua ex, segno che non ci sono rancori tra loro. Come invece si era creduto, dopo che la presentatrice aveva pubblicato una foto intima di lei e Salvini per comunicare al mondo che la loro love story era finita.

La D’Urso dà ragione al Ministro e ribadisce, forse con una punta di divertita gelosia, rivolgendosi a Salvini: “Tra noi c’è un rapporto speciale, ma questi sono nostri segreti“.

Intanto la Isoardi non commenta le dichiarazioni del suo ex e si concentra sul lavoro. Le cose alla Prova del Cuoco non vanno benissimo e su Instagram ancora c’è chi invoca il ritorno della Clerici:

solo per Antonellina torna sta casa spetta a te!!!!!!!!

Ma non manca chi riconosce in Elisa “una grande donna in tutto”.