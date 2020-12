Matteo Rivetti, il presunto flirt di Melissa Satta

editato in: da

Si chiama Matteo Rivetti il presunto nuovo flirt di Melissa Satta, arrivato nella sua vita dopo l’addio a Kevin Prince Boateng. A svelarlo è il settimanale Chi, secondo cui l’ex velina di Striscia la Notizia avrebbe ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore. Matteo ha 34 anni ed è il figlio dell’ex proprietario di Stone Island, noto marchio di abbigliamento.

Secondo la rivista i due si starebbero ancora conoscendo, per questo il legame sarebbe ancora top secret. La Satta ha sempre protetto la sua privacy e quella della famiglia, evitando i gossip e vivendo in privato la crisi con Boateng. Dopo aver avviato le pratiche per una separazione consensuale dal calciatore, Melissa sarebbe pronta a riaprire il suo cuore a un nuovo amore. Matteo Rivetti è il figlio di Carlo Rivetti, ex patron di Stone Island. Affascinante ed elegante, stando a quanto riportato dal settimanale, avrebbe conosciuto la Satta tramite un’amica comune. Si tratterebbe di Arianna Alessi, moglie di Renzo Rosso, legata a Melissa da una grande amicizia. Matteo è un imprenditore e da qualche tempo lavora nell’azienda di famiglia

Dopo aver superato una profonda crisi, qualche tempo fa, Boateng e la Satta erano tornati insieme. Su Instagram i due erano apparsi di nuovo felici e innamorati insieme al piccolo Maddox, frutto del loro amore. Poi l’annuncio della rottura, arrivato dopo settimane di indiscrezioni. “Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione – ha scritto l’ex velina -, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”.

Nonostante la separazione, i due ex hanno scelto di continuare ad avere un buon rapporto. Tutto per il bene di Maddox che ad oggi resta una priorità per entrambi. A dimostrazione di ciò Kevin Prince Boateng, poco dopo l’annuncio dell’addio alla moglie, ha postato nelle Stories di Instagram un lungo messaggio dedicato a Melissa Satta in cui l’ha ringraziata per il tempo insieme e per essere una mamma meravigliosa per il loro bambino. “Grazie per la magnifica moglie che sei stata – si legge – e per la splendida mamma che sei e che sarai!”.