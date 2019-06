Cosa fa nella vita Massimo Colantoni di Temptation Island 2019

editato in: da

Massimo Colantoni è senza dubbio uno dei protagonisti più discussi della nuova edizione di Temptation Island per via del suo legame con la tentatrice Federica Lepanto, che ha causato una reazione molto forte nella fidanzata Ilaria.

I due stanno insieme da oltre due anni e convivono da uno. A portarli a Temptation Island è stato uno stallo nella relazione e numerosi litigi. Ma cosa faceva Massimo prima di approdare in tv? Classe 1990, vive a Roma ed è un grande tifoso della Lazio. Ha studiato presso l’istituto alberghiero, adora ballare e ha un cane che si chiama Xena.

Ha iniziato a lavorare come agente immobiliare, ma qualche tempo fa ha scelto di cambiare vita e di aprire un negozio di abbigliamento. Quella con Ilaria Teolis è la sua prima storia importante, segnata però da moltissime indecisioni.

La convivenza infatti ha rovinato l’equilibrio che c’era fra i due, causando moltissime incomprensioni. “Le cose hanno iniziato a cambiare quando siamo andati a convivere – ha confessato Massimo nel video di presentazione -. Io mi sono sentito un po’ troppo chiuso e quindi me la sfogavo uscendo. Io ad oggi mi rendo conto che dentro casa mia non sono più me stesso. È diventata una situazione molto pesante. Vorrei farmi una partita alla Playstation in tutta calma e serenità. Cosa che, per assurdo, non posso fare”.

“Io per quanto la possa amare – ha svelato e ‘imprenditore romano -, non posso a 28 anni non essere felice, non divertirmi e non essere me stesso. Credo che questa possa essere un’esperienza che possa farci bene, soprattutto a me ma anche a lei”.

Massimo si è ambientato da subito nel villaggio dei fidanzati dove ha creato un forte legame con Federica Lepanto, ex vincitrice del GF e tentatrice. La ragazza da subito ha attirato la sua attenzione, avvicinandosi sempre di più al fidanzato di Ilaria, tanto da far infuriare la Teolis.