Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Mario Balotelli chiede scusa per la pessima battuta su Dayane Mello, ma ormai è tardi. Il calciatore è entrato nella Casa di Cinecittà per incontrare il fratello Enock. Il suo ingresso era molto atteso, ma si è trasformato in un momento da cancellare dopo le parole, terribili, sulla modella. Di fronte all’ex compagna infatti Balotelli ha fatto una battuta di cattivo gusto e sessista che ha indignato moltissime persone e che ha rivelato, ancora una volta, come si dia spesso poco peso ad alcune parole.

Dopo lo scivolone in diretta tv e la richiesta di scuse fatta da Alfonso Signorini, Balotelli ha commentato la vicenda su Instagram. Il calciatore ha scritto nelle Stories un messaggio per chiedere scusa a “chi si è sentito offeso”, ma non ha colto il punto della situazione. “Ragazze chiedo scusa se qualcuno si è sentita offesa! – si legge – Con Dayane ho una confidenza e un modo di parlare tale che potrebbe sembrare volgare ma le voglio un mondo di bene anzi! Quindi basta fare le femministe o maschilisti, chiedo scusa per chi si sente offesa ma se non conoscete i rapporti tra persone prima di giudicare informatevi. Ho 2 mamme, 3 sorelle, 1 figlia, le donne sono la mia vita, basta speculare sull’ignoto!”.

L’impressione è che la pezza sia peggio del buco. Un collage di frasi di circostanza e quel “basta fare le femministe”, dimostrano quanto Mario non sia riuscito a cogliere il punto. La battuta di Balotelli non solo non fa ridere e mette i brividi nella sua profonda volgarità, ma ci dimostra come certe cose nella società non siano ancora cambiate. Perché quella frase che Balotelli continua a dipingere come innocente e scherzosa è l’ennesimo strumento per esercitare un potere nei confronti delle donne, in una società patriarcale che ha, con tutta evidenza, ancora molti passi da fare prima di arrivare alla parità. E trincerarsi dietro “le donne sono la mia vita”, elencando le mamme, le sorelle e le figlie, peggiora ancora di più la posizione del calciatore. Perché è proprio per loro che Mario non avrebbe dovuto pronunciare quella frase, per regalargli un mondo in cui nessuna donna si debba sentire come è accaduto a Dayane Mello durante la diretta del GF Vip: ferita, inerme e ammutolita. La speranza è che Balotelli, magari rivedendosi in video, possa comprendere davvero dove ha sbagliato e capisca il perché di tanta rabbia. Di certo, anche con queste scuse, ha perso una buona occasione per tacere.