Marica Pellegrinelli e la Enardu sono un ricordo: Eros e Pago single e felici

Eros Ramazzotti e Pacifico Settembre, in arte Pago, non condividono solo una forte passione per la musica. Entrambi sono cantanti di successo e amano il proprio lavoro, ma non solo. A voler paragonare le loro vite sentimentali, salta subito all’attenzione una cosa: sia Pago che Eros sono da poco usciti da storie d’amore molto importanti.

Pago ed Eros Ramazzotti, però, insieme appaiono felici: si sono incontrati in questi caldi giorni estivi e hanno deciso di regalare ai loro fan un simpatico siparietto. L’ex di Marica Pellegrinelli, così, in un video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Pacifico, si è rivolto simpaticamente all’amico dedicandogli delle belle parole:

Questo – ha affermato Ramazzotti – è un bravo ragazzo. Sembra un po’ così, ma è un bravo ragazzo. Poi è alto!

Chi si aspettava di vederli ancora affranti a causa della fine delle loro relazioni, quindi, si è dovuto ricredere. Seppur Pago abbia messo solo di recente la parola fine alla sua storia con Serena Enardu, e anche in maniera piuttosto brusca, con Eros sorride e ignora tutte le accuse e le insinuazioni mosse nei suoi confronti. Il ricordo delle delusioni ricevute durante la sua partecipazione a Temptation Island Vip, dove la sua compagna si era sentimentalmente avvicinata al tentatore Alessandro Graziani, e le litigate pubbliche avvenute di fronte al pubblico del Grande Fratello Vip sono ormai un ricordo lontano.

Anche Eros Ramazzotti si è lasciato andare a grandi sorrisi. Il cantante, come Pago, non viene da un periodo semplice. Dopo l’addio all’ex moglie Marica Pellegrinelli, madre di due dei suoi figli, è stato spesso protagonista delle pagine di gossip per via dei vari flirt a lui associati.

Un’attenzione costante che, però, non ha mai gradito e che, in certe occasioni, lo ha anche innervosito. Come lui stesso ha dichiarato, infatti, non sono i pettegolezzi ad infastidirlo, quanto la possibilità che questi possano turbare la serenità dei suoi figli.

Nei pochi secondi del video pubblicato sui social, però, ogni dispiacere è stato, almeno momentaneamente, accantonato. Pago ed Eros Ramazzotti sembrano pronti a riprendere la loro vita in mano. E chissà che a breve non riescano entrambi a trovare una donna a cui donare il loro cuore. Nel frattempo, si rilassano e continuano a godere dell’affetto dei loro figli e dei fan, sempre pronti a sostenerli.