Marica Pellegrinelli e Vezza sempre più vicini, ma la suocera non è d’accordo

Archiviata la lunga storia d’amore e il matrimonio con Eros Ramazzotti, ormai Marica Pellegrinelli sarebbe sempre più coinvolta nella sua nuova relazione con l’imprenditore Charlie Vezza. Ma qualcuno, molto vicino, le starebbe mettendo i bastoni tra le ruote: la madre di Vezza infatti, non approverebbe l’unione e starebbe facendo di tutto per scoraggiarla.

I rumors sul nuovo amore della modella erano partiti subito, pochi giorni dopo l’annuncio ufficiale della fine della storia con Eros. E ora arrivano nuove rivelazione del settimanale Oggi.

Il magazine racconta che il rapporto tra la Pellegrinelli e il patron del marchio Grufam starebbe andando a gonfie vele. I due avrebbero appena passato un romantico weekend, ospiti della villa di un amico nella campagna toscana. La relazione continua ad essere tenuta segreta e vissuta in piena riservatezza dai due protagonisti ma, secondo le indiscrezioni, questa segretezza non durerà ancora per molto.

Che la nuova coppia ci stia andando con i piedi di piombo è più che comprensibile. All’indomani della rottura con Eros, proprio mentre uscivano le voci sulla sua presunta nuova relazione, Marica Pellegrinelli è stata travolta dalle critiche e anche dagli insulti degli haters della rete. A difendere l’ex moglie era intervenuto, con un video su Instagram, lo stesso Ramazzotti, perché la quantità di veleno che stava girando online nei confronti della madre dei suoi figli, stava diventando intollerabile. L’accusa principale mossa alla modella era quella di essere un’arrampicatrice, un’opportunista che aveva scelto di sposare il cantante solo per visibilità e tornaconto personale.

Stando così le cose, è comprensibile che Marica e il presunto nuovo compagno Charlie Vezza, stiano cercando di proteggere in ogni modo la loro relazione appena nata. Secondo le nuove rivelazioni però, ormai i due avrebbero deciso di venire allo scoperto e starebbero progettando di farlo con una bella vacanza insieme, a Forte dei Marmi, alla luce del sole, e senza paura di eventuali flash di fotografi appostati. La decisione aiuterebbe la nuova coppia anche a far mandare giù la storia a quella che, secondo il settimanale Oggi, è la sua più fiera oppositrice: la madre di lui. Dopo gli odiatori virtuali dunque, Marica Pellegrinelli si trova a dover difendere le sue scelte e la sua nuova vita anche contro una nuova, temibile, avversaria in carne e ossa: la suocera.