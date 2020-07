Mariana Rodriguez: “Con Stefano De Martino siamo solo amici”

editato in: da

Stefano De Martino continua ad infuocare le pagine della cronaca rosa insieme all’ex Belen, tra frecciatine e silenzi assordanti. Stavolta però a parlare è stata Mariana Rodriguez, presunto flirt dell’ex ballerino di Amici.

I due erano stati paparazzati insieme a Napoli e si era già parlato di una probabile storia tra De Martino e la modella venezuelana: il conduttore di Made in Sud proprio durante il programma, tra una battuta e un’altra, aveva smentito il flirt. “Non è vero”, ha detto al comico Peppe Iodice, che in quell’occasione ha ribattuto dicendo: “Perché non ti fidanzi con una napoletana?”.

Adesso anche lei ha deciso di rompere il silenzio e chiarire finalmente la situazione tra loro. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Nuovo Mariana ha dichiarato: “Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo solo e soltanto amici“.

Tra i due quindi nessuna storia d’amore, ma soltanto una tenera amicizia. E sulle foto pubblicate dal settimanale Chi insieme a Stefano in barca, la showgirl ha confessato senza troppi giri di parole: “Quando ho visto gli scatti, mi è venuto un colpo al cuore”.

Durante l’intervista la Rodriguez ha anche rivelato: “Quando qualcuno ci dava già per sposati, mi sono fatta una bella risata!”. Per Stefano e Mariana, almeno per il momento, nessun futuro insieme.

De Martino, dal canto suo, si guarda bene dal commentare i numerosi rumors che riguardano la sua vita privata: il ballerino si è trincerato dietro il silenzio, come ha fatto nelle ultime settimane, cercando di lasciare fuori dalla sua vita i gossip che lo coinvolgono.

Stefano infatti, dopo il successo di Made in Sud, sta trascorrendo le vacanze con il piccolo Santiago in barca: tra un’immersione e un’altra con il suo bambino, il conduttore si sta godendo il meritato relax dopo la fine dello show di Rai 2.

Nel frattempo Belen continua a lanciare frecciatine tramite le storie di Instagram: la Rodriguez infatti, oltre a condividere con i suoi follower i momenti di leggerezza in vacanza e le serate in compagnia degli amici – in primis Mattia Ferrari – ha lanciato più di una volta delle frecciatine a De Martino, confermando tutta la sua sofferenza per la rottura con l’ex.