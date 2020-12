Maria Teresa Ruta punta a Domenica In: la risposta di Mara Venier

editato in: da

Maria Teresa Ruta prosegue con la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip e in questi giorni è stata protagonista di un’intervista condotta da Cristiano Malgioglio nuovo ingresso tra i concorrenti del reality.

Secondo appuntamento per uno spazio che il cantautore e paroliere sta dedicando ai compagni di avventura, una sorta di intervista con domande in cui si affrontano diversi argomenti tra sfera privata e lavoro. A riportare di questo momento all’oblò, dove è stata fatta sedere Maria Teresa Ruta, il sito Davide Maggio .it che ha raccontato di alcune delle domande e risposte. Per quanto riguarda la sfera lavorativa Elisabetta Gregoraci le ha chiesto quale programma le piacerebbe condurre e la risposta, riportata da Davide Maggio, è stata: “Vorrei fare la Domenica di Mara Venier ma finché c’è Mara Venier…”.

La replica di Mara non si è fatta attendere, la showgirl che è stata taggata nelle storie su Instagram dal sito ha infatti commentato in maniera simpatica, proprio come siamo abituati a conoscerla: “Me sa che c’è la fila… – ha scritto – ti adoro” ,accompagnando il messaggio con una serie di emoticon.

Del resto non è un segreto che Mara Venier abbia annunciato di voler lasciare la conduzione del salotto domenicale di Rai 1. La conduttrice, che recentemente ha spento settanta candeline, ha raccontato in un’intervista al magazine Oggi, che alla fine della stagione lascerà Domenica In come ha promesso al marito Nicola Carraro.

Ovviamente non si conosce ancora il nome di chi potrebbe nell’eventualità prendere il posto di Zia Mara alla conduzione dell’importante appuntamento domenicale. Secondo voci che circolavano una candidata poteva essere Antonella Clerici che però, alla domanda se fosse pronta a raccogliere l’eredità della collega, in un’intervista a SuperGuida Tv aveva risposto che le augurava di andare avanti per i prossimi dieci anni.

E ora arriva l’auto candidatura di Maria Teresa Ruta, che al GF Vip è apparsa sempre come un elemento positivo e sorridente. Negli scorsi giorni però ha vissuto anche un momento di sconforto perché preoccupata per il marito Roberto Zappulla lasciato solo fuori dalla casa: “Lui da solo si sente perso. Io gli ho promesso: ‘Al limite va avanti Guenda’, non sapevo di non poter scegliere”, ha raccontato agli altri concorrenti del reality.