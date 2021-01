Maria Teresa Ruta: “Delon mi preferì alla Parietti”. Alba: “Aripijate”

editato in: da

Maria Teresa Ruta e Alba Parietti in lite per Alain Delon. Succede anche questo, a corollario del GF Vip, arrivato ormai al suo 134 giorno di “reclusione” dentro la Casa per i concorrenti. Ci sta quindi che la cattività giochi strani scherzi di memoria, come dice Alba sui social, in merito alla confessione fatta dalla bionda presentatrice a Rosalinda Cannavò, circa una presunta avance da parte di Alain Delon durante una diretta di Miss Italia, alla quale la Ruta era stata invitata come giurata.

Peccato che, a suo dire, a intralciare l’affair, o meglio l’invito al tavolo da parte di Delon ci mise lo zampino un’altra celeb: “La mamma di Francesco” confida Maria Teresa ad una incuriosita Rosalinda. La rivelazione, arrivata alle orecchie di Alba, non è piaciuta. E intervista sui social a riguardo, ha commentato letteralmente: “Aripijate“.

La notizia è stata ovviamente ripresa e commentata nel salotto di Barbara D’Urso, dove, a fronte di chi assicurava la veridicità dell’incontro, qualcun altro, anzi altra, come Cecilia Capriotti, insinuava un mero desiderio di attirare l’attenzione da parte di Maria Teresa. A suo dire abilissima stratega. In effetti, giunti ormai alla fine dei giochi, la Ruta, considerata fin dall’inizio una outsider, per età ma soprattutto idee e comportamenti rispetto al resto del gruppo, è risultata essere un concorrente temibile e “cazzuta”, in grado di uscire indenne dalle nomination e di arrivare “quatta quatta in finale”. Sincera, non lo sapremo mai, scaltra giocatrice, senza dubbio.