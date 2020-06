Maria Elena Boschi in moto con Giulio Berruti: il feeling è evidente

editato in: da

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si concedono una gita in moto e il feeling fra i due è evidente, nonostante la love story sia stata smentita più volte. Sguardi complici, sorrisi e chiacchiere: negli scatti pubblicati dal settimanale Chi, Maria Elena e Giulio sembrano molto felici e sereni. Non è la prima volta che l’ex Ministro e l’attore vengono immortalati insieme, solo qualche giorno fa il magazine di Alfonso Signorini li aveva paparazzati durante una cena a lume di candela.

Poche certezze e tanti dubbi, l’amicizia fra la Boschi e Berruti sembra si stia trasformando sempre di più in qualcosa di importante. I due erano stati avvistati insieme per la prima volta nel 2019, in un party in occasione del Salone del Mobile, poco dopo era arrivata la smentita sull’esistenza di una love story, ma da allora Maria Elena e Giulio non hanno mai smesso di incontrarsi. Dopo il lockdown, la politica è stata fra le prime persone che l’attore ha rivisto: incontrandola insieme ai genitori in un parco di Roma, fra mascherine e confidenze. Poi c’è stata una cena romantica e infine l’uscita in moto, con l’artista romano impegnato a far conoscere a Maria Elena la sua grande passione per le due ruote.

Negli scatti pubblicati da Chi, il feeling non si può nascondere. La Boschi e Berruti sorridono sulla moto, poi lui le sistema il casco, guardandola felice. Scene che sembrano raccontare qualcosa di più di una semplice amicizia. Giulio è reduce dalla fine dell’amore con Francesca Kirchmair. Una storia importante, arrivata però al capolinea, come aveva confessato lui stesso in un’intervista a Vieni da Me di Caterina Balivo, ricordando anche la relazione con Anna Safroncik.

Anche la Boschi è single da qualche tempo, dopo aver chiuso una storia importante con un compagno misterioso di cui non aveva mai svelato l’identità. “Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola”, aveva spiegato proprio a Chi. Fra Giulio e Maria Elena è amore? Difficile dirlo, ma di certo l’intesa è forte.