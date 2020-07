Maria Elena Boschi, Giulio Berruti rompe il silenzio sul loro legame

editato in: da

Giulio Berruti rompe il silenzio dopo settimane di indiscrezioni riguardo il legame con Maria Elena Boschi. L’attore romano e la politica ormai da tempo si frequentano, ma non è ancora chiaro quale sia il loro rapporto. Qualche giorno fa il settimanale Chi aveva pubblicato alcuni scatti che sembravano documentare un bacio, ma entrambi non si sono mai espressi sulla questione.

Riservati e decisi a vivere il privato lontano dai riflettori Maria Elena e Giulio non hanno mai voluto commentare i gossip riguardo una loro love story. Intervistato dal settimanale F, Berruti ha risposto con chiarezza a una domanda sulla Boschi, rompendo per la prima volta il silenzio sulla questione. “Maria Elena Boschi? Non voglio parlare della mia vita privata – ha chiarito -. Non è nel mio stile. È inutile chiederlo, si incontra solo un muro. Non mi interessa mettere in piazza la mia vita per attirare l’attenzione o, peggio, per avere maggiori opportunità professionali”.

Berruti è tornato single dopo la fine della relazione con Francesca Kirchmair, durata circa tre anni, prima ancora è stato legato ad Anna Safroncik. Tutte love story che l’attore ha tenuto lontano dai riflettori e ha voluto proteggere dai gossip. Lui e Maria Elena si conoscono da diverso tempo. Già qualche anno fa erano stati avvistati a un party a Milano insieme, ma nell’ultimo periodo sono stati paparazzati in numerose occasioni, prima in un parco a Roma, con i genitori di lui, poi durante un giro in moto, infine in un ristorante.

Giulio non ha voluto parlare del suo legame con Maria Elena, ma ha raccontato di sognare una famiglia con tanti bambini, frutto di una relazione solida e duratura. Un desiderio che, almeno per ora, rischia di rimanere tale, come ha chiarito lui stesso. “Sono un uomo passionale, affettuoso – ha raccontato l’attore romano -. Ho bisogno di sentirmi amato, di amare e del continuo contatto fisico. Sogno una famiglia con tanti bambini. Ma per costruire una relazione solida serve anche una stabilità lavorativa che in questo momento non ho, anche per motivi geografici visto che mi divido tra l’Italia e l’America”.