Maria Elena Boschi e Giulio Berruti innamorati. Un testimone: “Un bacio da fidanzati”

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono innamorati: a confermarlo è un testimone, ossia la persona che ha immortalato il presunto bacio fra la politica e l’attore. Dopo settimane di indiscrezioni e supposizioni, il settimanale Chi ha pubblicato alcune foto che immortalano i due durante quella che sembra un’uscita romantica. Negli scatti Giulio e Maria Elena sono a cena in un ristorante dei Parioli insieme al padre dell’artista, fra sorrisi e chiacchiere. La serata si conclude con una passeggiata e con quello che sembra un bacio.

A svelarlo il paparazzo che ha fotografato la Boschi e Berruti a Roma. Intervistato nel programma Un Giorno da Pecora il fotografo ha svelato qualche dettaglio in più sull’incontro. “La foto è stata scattata in un noto quartiere di Roma, i Parioli – ha rivelato -, in cui la coppia era a cena con il padre di lui. Hanno cenato tranquillamente, poi hanno portato a spasso il cane di Giulio, che si chiama Browning. Nel salutarsi si sono baciati”. Sul bacio il testimone è stato piuttosto cauto: “Se lo sia stato non lo possiamo dire perché non ne abbiamo la prova certa”. Alla fine però, quando il conduttore radiofonico gli ha chiesto se fosse un bacio da fidanzati ha replicato: “Ma sì, sì. Sono due belle persone”.

35 anni lui, 39 lei, Giulio Berruti e Maria Elena Boschi ormai da tempo sono nel mirino del gossip. I due erano stati avvistati insieme circa un anno fa, durante un party, ma avevano smentito la love story. In seguito l’attore romano e l’ex ministro del Governo Renzi erano stati paparazzati più volte insieme: durante un pomeriggio al parco, nel corso di una romantica cena a lume di candela, in occasione di una gita in moto, fra sorrisi, abbracci e complicità.

Fra Maria Elena e Giulio è amore? Per ora i due rimangono in silenzio e non commentano i nuovi scatti apparsi su Chi. “La notizia noi l’abbiamo saputa da un po’ di tempo – ha rivelato il fotografo -, ma questi personaggi sanno come comportarsi. Ma magari si frequentano da tempo”.