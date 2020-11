Maria Elena Boschi e Giulio Berruti innamorati: parla la mamma di lui

editato in: da

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono innamorati e felici così tanto che, secondo il settimanale Chi, potrebbero presto sposarsi. Il magazine di Alfonso Signorini ha intervistato Francesca Romana Reggiani, la mamma dell’attore romano, che ha parlato della possibile nuora. I due innamorati infatti sono stati ospiti quest’estate della villa di Fregene dei genitori di Giulio. Le presentazioni in famiglia e la forte intesa fra l’attore e la politica lasciano intendere che la storia d’amore sia divenuta da subito molto importante.

“Maria Elena è una ragazza adorabile e vedo mio figlio Giulio veramente felice con lei – ha spiegato la mamma di Berruti -. È stato un piacere averla ospite da noi al mare questa estate: è straordinariamente semplice e si comportava con noi come se fosse esclusivamente la ragazza di Giulio, non certo una ex ministro”. Secondo quanto rivela Chi, presto Maria Elena potrebbe trasferirsi nell’appartamento di Berruti ai Parioli. Una convivenza che potrebbe portare poi alle nozze.

I due si conoscono dal 2014, ma la love story sarebbe iniziata solo da qualche mese. In passato Giulio e Maria Elena sono stati amici, ma la scintilla sarebbe scattata dopo una cena a casa dell’artista romano. “Ci siamo incontrati la prima volta nel 2014 all’uscita di un cinema. Le ho mandato un mazzo di fiori a Palazzo Chigi ma lei non mi ha risposto – aveva raccontato qualche settimanale Berruti a Verissimo -. Ho conosciuto un’altra persona e poi ci siamo rivisti dopo tre anni a un evento. Poi sono passati ancora alcuni anni prima che ci incontrassimo nuovamente. Finito il lockdown, io avevo terminato una storia d’amore, ci siamo risentiti e rivisti e piano piano è nato questo rapporto molto speciale”.

A Silvia Toffanin, Berruti ha confessato di sognare una famiglia e dei figli: “Maria Elena è una persona molto dolce, dalla forte umanità – ha detto -. È propensa all’ascolto, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono. Noi ci confrontiamo molto. Non avrei mai pensato di innamorarmi di una persona che facesse politica. Io quando la vedo sorrido. Ci sono già state le presentazioni in famiglia”.