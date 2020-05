Maria Elena Boschi, Giulio Berruti la rende ancora più bella: il suo sorriso su Instagram

editato in: da

Maria Elena Boschi sorride felice dopo l’incontro con Giulio Berruti e su Instagram è ancora più bella. La politica ha pubblicato alcune foto in cui racconta il suo viaggio a Firenze, fra i vicoli e i monumenti della città toscana. Gli scatti hanno conquistato i follower, mostrando una Boschi in splendida forma e davvero stupenda.

“Firenze è sempre meravigliosa, ma colpisce vederla così vuota – ha scritto l’ex ministro del governo Renzi -. Torneremo a viverla e a farci sorprendere dalla sua eterna bellezza”. Impossibile non notare il sorriso di Maria Elena che tradisce una grande felicità. Un sorriso che arriva a pochi giorni dall’ennesimo avvistamento in compagnia di Giulio Berruti.

L’attore romano e la politica infatti sono stati paparazzati durante un pomeriggio a Villa Borghese, a Roma, in compagnia dei genitori di lui. Nelle immagini si coglie appieno la grande confidenza e il rapporto stretto fra i due, tanto che la Boschi sorride e chiacchiera con la mamma di Giulio. Le foto, come era prevedibile, hanno riacceso i gossip su una possibile love story.

Berruti d’altronde è tornato single da qualche tempo, dopo l’addio a Francesca “Fran” Kirchmair, produttrice e attrice a cui era legato da qualche tempo. Ospite di Vieni da Me, Giulio aveva confessato a Caterina Balivo di essere in crisi con la compagna. “Il nostro rapporto è in pausa”, aveva svelato, senza però chiarire la natura del legame con la Boschi, che rimane top secret.

Che si tratti di un’amicizia oppure d’amore, di certo la coppia è intenzionata a proteggere il rapporto a tutti i costi. Sia Berruti che la Maria Elena infatti hanno sempre protetto dai gossip le loro relazioni passati, vivendole lontano dai riflettori. “Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire in questi anni sia sempre stata sola”, aveva specificato lei a Chi.

Difficile dunque capire la verità. Di certo l’intesa fra i due è molto forte. Qualche tempo fa l’attore e la politica si erano presentati insieme a una festa, scatenandosi, fra sorrisi e balli, qualche tempo dopo erano stati paparazzati a Fregene, con tanto di abbracci e passeggiate in riva al mare.