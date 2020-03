Maria De Filippi, Uomini e Donne quando tornerà? Parla Raffaella Mennoia

editato in: da

Quando tornerà Uomini e Donne in tv? Lo show di Maria De Filippi è stato momentaneamente sospeso, ma i fan sperano di rivedere presto i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico. A rispondere alla domanda ci ha pensato Raffaella Mennoia che su Instagram ha fatto chiarezza sul futuro della trasmissione.

Nelle ultime settimane Mediaset ha rivoluzionato il suo palinsesto televisivo. L’azienda ha deciso di sospendere alcune trasmissioni, come Avanti un altro di Paolo Bonolis, Domenica Live della D’Urso e CR4, la Repubblica delle donne di Piero Chiambretti. Anche Mattino Cinque ha subito grandi cambiamenti, con una modifica della formula classica del format e l’assenza di Federica Panicucci.

La sospensione di Uomini e Donne era prevista per il prossimo 23 marzo, ma è stata anticipata al 16 marzo. I tronisti sono rimasti a casa, così come i protagonisti del Trono Over, fra cui Gemma Galgani, e gli opinionisti dello show: Gianni Sperti e Tina Cipollari.

“So che siete orfani di Uomini e Donne, mi state scrivendo in tanti – ha spiegato Raffaella nel corso di una diretta Instagram -. Ragazzi, boh? Tra l’altro avevamo anche delle puntate da mandare e che non sono andate e siamo un po’ tutti così… Anche i ragazzi che partecipano al programma, i tronisti e i corteggiatori, giustamente, sono un po’… che si chiedono…. Ce lo chiediamo tutti, ma boh”.

Nemmeno Raffaella Mennoia dunque sa quando il dating show tornerà in onda, probabilmente quando sarà possibile realizzare le nuove registrazioni. Se Uomini e Donne rimane ancora un’incognita, Amici 2020 continua la sua corsa. La trasmissione di Maria De Filippi sta ottenendo un successo dietro l’altro, complice tanti personaggi forti – da Al Bano e Romina alla Celentano sino a Vanessa Incontrada -, discussioni e liti. L’ultima è legata a Valentin, il ballerino che ha lasciato il gioco in seguito a uno scontro verbale con la conduttrice.