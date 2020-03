editato in: da

Maria De Filippi svela un retroscena di C’è Posta per Te e si confessa su Tina Cipollari. Ospite di Che Tempo che Fa, la conduttrice ha rivelato qualche dettaglio poco conosciuto della sua vita, svelando anche ciò che accade durante le registrazioni delle sue trasmissioni.

Nel salotto di Fabio Fazio, Maria ha raccontato, ad esempio, di essere caduta a terra durante una puntata di C’è Posta per Te, trascinata da una donna che era svenuta. “Una donna a C’è posta per te è svenuta e mi ha tirato giù insieme a lei – ha svelato -. Stava svenendo, io l’ho capito e ho cercato di aiutarla o almeno di accompagnarla e questa si è aggrappata e mi ha tirato giù”.

La De Filippi ha inoltre risposto alla domanda che si pongono in tanti: perché cammina durante C’è Posta per Te? Al quesito di Fazio, la conduttrice ha replicato: “Cammino a C’è posta per te perché così mi concentro. Se ci fosse seduta in prima fila una persona che conosco, non me ne accorgerei. È l’unico modo che conosco per concentrarmi. Faccio più fatica a concentrarmi da seduta, con la telecamera davanti, mentre se cammino non la vedo e quindi sono a posto”.

Qualche giorno fa la De Filippi, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Amici, aveva parlato di “registrazioni difficili” a Uomini e Donne a causa di un problema personale di Tina Cipollari. A Che tempo che fa, la presentatrice ha fornito nuovi dettagli, parlando anche degli scontri nel Trono Over fra la vamp e Gemma Galgani.“Anche lì, la gente pensa che a volte ci sia un copione a Uomini e Donne – ha rivelato -. Non solo non c’è un copione, ma ti dico di più. Io registro tre puntate di Uomini e Donne di seguito nel pomeriggio. Sono 64 minuti per tre. A volte prego Tina di non esagerare perché poi devo tagliare. Tolgo quella parte di programma. Adesso ho trovato una soluzione per non perdere tanto tempo, dirle ‘Ti abbasso il microfono’. Le togliamo la voce. Perché dato che dovevo tagliare, stavo in studio molto più del necessario”.