Maria De Filippi si prende la sua rivincita e batte Alberto Angela

Maria De Filippi si prende la sua rivincita su Alberto Angela e batte Ulisse nella sfida del sabato. La prima puntata di Tu Sì Que Vales infatti è stata un enorme successo e ha registrato ascolti altissimi. Il programma è andato in onda per la prima volta sabato, sostituendo Amici Celebrities che è stato spostato al mercoledì.

Un cambiamento che, secondo molti, sarebbe stato fatto per evitare lo scontro con Ulisse dopo che, per diverse puntate, il programma di Maria De Filippi in versione vip è stato battuto da Ulisse. Mentre Amici Celebrities si avvia alle battute finali con una conduzione di Michelle Hunziker, finita al centro delle polemiche, la regina di Canale Cinque è tornata in tv con la nuova edizione dello show guidato da Belen Rodriguez.

Il primo appuntamento con Tu Sì Que Vales è stato scoppiettante, con una simpaticissima Sabrina Ferilli che ha scherzato con i quattro giudici: Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti, e una splendida Belen Rodriguez. Un inizio che è stato premiato dagli ascolti: la trasmissione ha registrato uno share molto alto e ha battuto Ulisse, il programma di Alberto Angela.

Una vera rivincita per Maria De Filippi, che con Amici Celebrities non era riuscita nell’impresa. Lo show di Canale Cinque infatti ha ottenuto il 28% di share pari a 4.988.000 spettatori, staccando di 10 punti la trasmissione di Rai Uno dove lo share è stato del 18,5% con 3.558.000 spettatori.

“Tú sí que vales – ha spiegato in una nota Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5 – è un programma straordinario, uno show che intercetta tutta la famiglia, il pubblico ideale di Canale 5. Una trasmissione che tutti ci invidiano, che intrattiene, diverte, riempie di meraviglia. Onore alla macchina produttiva e autoriale di altissimo livello Fascino e Mediaset e alla squadra di artisti senza rivali e dal talento indiscusso del programma: Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Sabrina Ferilli e poi Belén Rodríguez, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara”.