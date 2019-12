Maria De Filippi in segreto su Instagram con un nickname insospettabile

editato in: da

Maria De Filippi è su Instagram con un nickname insospettabile e nessuno lo sa. A svelarlo Alfonso Signorini che ha raccontato un retroscena social riguardante la conduttrice. La moglie di Costanzo ha dei profili ufficiali che utilizza per diffondere comunicati stampa o informazioni importanti, ma niente di più. Quando si tratta della sua privacy infatti la De Filippi è molto attenta a difenderla e cerca di tenere ben separato il privato dalla vita pubblica.

Ciò non significa però che non possa divertirsi su Instagram. Come? Usando un account fake. Ospite di #CR4 – La Repubblica Delle Donne, Signorini ha spiegato a Chiambretti che moltissime star italiane, fra cui la De Filippi, hanno dei profili falsi suo social che utilizzano per spiare avversari, conversare con gli amici più cari e scoprire cosa fanno fan e colleghi.

La più insospettabile è Maria, che avrebbe un nickname impossibile da scoprire. “Instagram è popolato anche dai cosiddetti insospettabili – ha spiegato il giornalista -. Dal Presidente del Consiglio a Matteo Renzi che hanno sia profili ufficiali ma anche profili falsi con cui controllano tutto quanto. Sapere questi nomi ti fa un fico pazzesco. Ad esempio Maria De Filippi, che è una antisocial, ha un nickname dietro al quale…”.

Chiambretti ha provato a scoprire quale fosse il nickname della moglie di Costanzo, ma Signorini non ha svelato altre informazioni. Anche Valeria Marini ha confermato quanto detto dal direttore di Chi, rendendo il mistero ancora più fitto.

Quest’estate la De Filippi aveva diffuso sui profili di Amici alcune foto private in cui si divertiva al mare insieme ai suoi cani. Un modo per sostenere la campagna contro l’abbandono degli animali e far sentire la sua voce sui social per questo tema importante. Pochi mesi dopo, sempre su Instagram, la conduttrice aveva pubblicato una struggente lettera per Emma Marrone, impegnata in una battaglia contro il cancro.