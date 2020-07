Maria Antonietta Tilloca, 20 anni dopo il primo GF è ancora bellissima

editato in: da

Sono trascorsi vent’anni dalla fine del Grande Fratello e il pubblico non ha mai dimenticato Maria Antonietta Tilloca. L’artista sarda nella casa di Cinecittà conquistò tutti con la sua dolcezza e semplicità, diventando molto amica di Cristina Plevani, Marina La Rosa e Pietro Taricone. Erano gli anni Duemila quando il reality fece il suo debutto sul piccolo schermo, condotto da Daria Bignardi, cambiando per sempre il mondo della tv. Da allora sono trascorsi moltissimi anni e tante cose sono cambiate.

Nel 2010 Pietro Taricone ha perso la vita in un incidente con il paracadute, mentre tutti gli altri ex gieffini hanno cambiato vita. Se Salvo Veneziano e Sergio Volpini sono tornati in televisione nella nuova edizione del GF Vip con Alfonso Signorini, Maria Antonietta ha iniziato una nuova vita lontana dal piccolo schermo. La Tilloca si è trasferita in Marocco insieme al suo compagno e fa l’illustratrice e disegnatrice. Nel corso degli anni la sua esistenza è cambiata, ma lei fisicamente è rimasta identica.

A 46 anni l’ex concorrente del GF 1 è ancora bellissima e su Instagram racconta le sue giornate, fatte di arte e di coccole al suo cane. Riservata e lontana dai riflettori, qualche tempo fa Maria Antonietta si era raccontata in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. L’artista di Alghero aveva ricordato l’emozione di entrare nella casa più spiata d’Italia e il primo incontro con gli altri concorrenti. A colpirla era stato soprattutto Taricone. “I suoi occhi vivi, attenti, attivi. Era un ragazzo furbo, intelligentissimo, uno che guardava, nel senso più profondo del termine”.

“Chiamo spesso Lorenzo, Salvo e Sergio – aveva confessato -. Vede, insieme abbiamo fatto qualcosa di forte, di irripetibile. Tra noi c’è un legame che non si può spezzare. E quello che è successo a Pietro ci ha segnato tutti. Ancora oggi, vent’anni dopo, spero che i ragazzi stiano tutti bene”. Aveva poi dato un giudizio sulle edizioni successive del GF. “I concorrenti lo usano legittimamente come un mezzo per poi costruirsi un personaggio sui social e monetizzare in altro mondo – aveva detto -. Le concorrenti si comportano quasi sempre come galline che stramazzano davanti alle telecamere”.