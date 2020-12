Chi è Marco Santangeli, il fidanzato di Martina Sambucini nuova Miss Italia

editato in: da

Marco Santangeli è il fidanzato di Martina Sambucini, la nuova Miss Italia. Romana, diciannove anni, la studentessa è stata eletta la più bella d’Italia nel concorso di bellezza organizzato da Patrizia Mirigliani. Capelli castani e occhi chiari la giovanissime romana ha conquistato la corona nel corso dell’81esima edizione del concorso. La manifestazione è andata in onda in streaming, presentata da Alessandro Greco con Margherita Praticò. A guidare la giuria Paolo Conticini nello Spazio Rossellini della Regione Lazio.

Martina ha diciannove anni e dopo aver conseguito il diploma al liceo linguistico ha iniziato il primo anno di Università pronta a laurearsi in Psicologia del marketing. “Sono positiva e genuina, mi piace molto relazionarmi con gli altri – ha spiegato la nuova Miss Italia -. Ho deciso di mettermi in gioco con il concorso, che mi ha permesso di scoprire dei lati di me che non conoscevo e vincere le mie insicurezze. Sono felicissima per questo successo della capitale, che mancava da tanti anni”.

Sempre sorridente e bellissima, Martina Sambucini è legata da diversi anni a Marco Santangeli. Un amore che la studentessa racconta su Instagram, fra foto e dediche romantiche. “Se incontrarsi resta una magia, è non perdersi la vera favola”, scrive commentando una foto in cui bacia il fidanzato. E ancora: “Anche se il mondo è un gran casino, tu respirami vicino”.

Martina Sambucini dopo la vittoria a Miss Italia 2020 ha abbracciato la famiglia, ma soprattutto il fidanzato Marco. La studentessa è salita sul podio, battendo Beatrice Scolletta, 25enne, mamma di ue bambini, arrivata seconda. Terza classificata Alice Leone, Miss Liguria, 22 anni e all’ultimo anno della Laurea triennale. “Sono contentissima di questa vittoria, per me significa aver superato i miei limiti e i miei ostacoli. Sono veramente soddisfatta e fiera di me stessa”, ha confessato Martina subito dopo la vittoria nel concorso.

“Questa edizione di Miss Italia è stata all’insegna della speranza – ha spiegato Patrizia Mirigliani -. Un’elezione in modalità diversa, nel rispetto di tanti che da mesi affrontano ogni sacrificio, ma comunque una Miss Italia che guarda al futuro. Un segnale di ripresa, di fiducia, di un ritrovato, necessario vigore. Abbiamo così raccolto l’invito di quanti ci hanno sollecitato a non interrompere una tradizione che ha un forte significato simbolico e, in questo momento, anche una forma di incoraggiamento per tante persone”.