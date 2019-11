Marco Columbro e la lite con la D’Urso: “Un aiuto maldestro”

editato in: da

Marco Columbro torna in tv dopo la lite di qualche settimana fa con Barbara D’Urso. Uno scontro durissimo scoppiato in diretta dopo che il conduttore si era arrabbiato per essere stato inserito nella parte di Live – Non è la D’Urso in cui si parlava dei vip in difficoltà economiche.

Il presentatore se l’era presa con la padrona di casa, dando vita a una lite dai toni piuttosto accesi. Da allora è trascorso circa un mese, ma Columbro non sembra aver dimenticato quanto accaduto. Intervistato dal Corriere della Sera, ha raccontato nuovi retroscena sulla sua ospitata a Live – Non è la D’Urso e ha attaccato ancora la conduttrice.

“Al mio agente era stato detto che mi invitavano per parlare di quello che faccio nella vita oggi – ha spiegato -. Mentre vado, mi chiama la mia fidanzata e mi dice che avevano anticipato un servizio intitolato ‘ecco i vip che non arrivano a fine mese’ e avevano messo anche la mia foto”.

Columbro ha ricordato di aver chiesto spiegazioni a un’autrice di Live – Non è la D’Urso e di aver ricevuto delle rassicurazioni: “Arrivo in camerino, ne discuto con un’autrice e il mio agente e l’autrice assicura che parleremo solo della mia attività di albergatore – ha detto -. Quello che è successo l’avete visto in onda. Barbara mi ha anche detto che l’ha fatto per aiutarmi. Ma come aiuto mi è sembrato maldestro”.

Star della tv negli anni Novanta, in coppia con Lorella Cuccarini, Columbro da tempo è lontano dal piccolo schermo. “Era il mio agente a bussare alle porte, o meglio, una porta sola: quella di Mediaset, dove sono sempre stato – ha svelato -. E quando ho visto che non c’era più attenzione ho detto ‘festa finita’. Mi sono dedicato alla locanda”.

In questi giorni tornerà in televisione per condurre un nuovo programma. Si tratta di GreenBiz, in onda canale 821 su Sky, incentrato sull’energia green: “Sono felice perché i temi dell’economia ‘verde’ mi hanno sempre interessato – ha spiegato -. Anche l’albergo che ho in Toscana, in Val d’Orcia, l’ho fatto seguendo principi come la bioarchitettura, l’acqua dei pozzi depurata a osmosi inversa, cucina del territorio”.