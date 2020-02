Perché è famoso Marco Berry di Pechino Express

editato in: da

Nato il 12 aprile 1963 a Torino, Marco Berry, all’anagrafe Marco Marchisio, è uno dei concorrenti dell’ottava stagione di Pechino Express. Con la figlia Ludovica Marchisio, classe 1999, forma la coppia Padre e Figlia.

I suoi esordi in tv risalgono agli anni dell’infanzia come illusionista. Nel corso del tempo, Berry è riuscito a farsi apprezzare tantissimo come mago ed escapologo. La passione per il mondo della magia è cominciata quando, all’inizio degli anni ’70, è stato ospite dello show Sim Sala Bin, condotto dall’indimenticabile Mago Silvan.

Da lì, come già detto, è nato l’amore per la magia e la scelta di formarsi in questo campo, arrivando a organizzare i primi spettacoli attorno agli 11 anni. Negli anni successivi, Berry si è poi fatto strada in tv. Degna di nota a tal proposito è la partecipazione a trasmissioni come Bim Bum Bam, La Sai l’Ultima? e Domenica a Casa Nostra (quest’ultimo è un programma di Rete 4 alla cui conduzione c’era Patrizia Rossetti).

La grande popolarità è però arrivata nel 1997: in quell’anno, infatti, Marco Berry ha iniziato a indossare la giacca da Iena su Italia 1. La trasmissione Le Iene gli apre definitivamente le porte del successo. A dimostrazione di ciò è possibile ricordare la conduzione del programma Invisibili, trasmesso sempre su Italia 1.

Tra le sue altre esperienze televisive importanti è possibile ricordare Mistero, ma anche la conduzione per Sky dei programmi Cash Taxi e Uno su Tutti. Nella stagione televisiva 2010 – 2011 è stato invece alla guida di Invincibili, palcoscenico televisivo dove ha raccontato la storia della stella paralimpica Bebe Vio.

Si potrebbe andare avanti ancora tanto a parlare della carriera televisiva di Marco Berry. L’escapologo ed ex Iena, nel 2013 ha condotto Lucignolo 2.0 assieme all’attuale “padrone di casa” di Una Storia da Cantare, ossia Enrico Ruggeri.

Attivo su Instagram, Marco Berry è molto parco di dettagli sulla sua vita privata. Tra le poche cose che si sanno in merito c’è il fatto che è impegnato con una donna estranea al mondo dello spettacolo. Da questa relazione è nata una bambina di nome Carlotta. Ludovica, sua compagna di avventura a Pechino Express, è invece frutto della sua relazione con l’ex moglie.

Grande appassionato di nuoto e paracadutismo, Berry è noto non solo per il suo lavoro in tv, ma anche per il suo forte senso di solidarietà. Nel 2011, infatti, ha dato vita a una onlus che porta il suo nome finalizzata ad aiutare i bambini dei Paesi più poveri del mondo.