Maradona, la figlia Dalma rompe il silenzio: “Ti amerò per sempre”

Dalma, figlia di Maradona, rompe il silenzio dopo la scomparsa del grande calciatore. Nata dall’amore per la moglie Claudia Villafane, ha voluto ricordare il suo famosissimo papà, pubblicato su Instagram alcuni scatti del passato che la ritraggono fra le braccia del campione. Maradona è scomparso a 60 anni a causa di un arresto cardiocircolatorio, lasciando nella disperazione i tifosi di tutto il mondo, ma soprattutto i suoi figli.

Fra loro c’è Dalma, che dopo un lungo silenzio, ha parlato su Instagram del legame con suo padre. “Ho sempre avuto molta paura della mia morte, ma non oggi – ha scritto, pubblicando una foto in cui, piccolissima, porta delle margherite al suo papà -. Perché so che questo sarà il momento in cui ti rivedrò e ti abbraccerò di nuovo. Mi manchi già pa! Resisterò qui, senza quella parte del mio cuore che hai portato con te! Ti amerò e ti difenderò per tutta la vita perché ti ringrazio per la vita condivisa! Sono distrutta ma andrò avanti! Ho messo insieme i miei pezzi e non riesco a immaginare come sarà la mia vita senza di te. La vita è un po’ così, a presto! Ti porto le margherite per decorare i tuoi calzini da giocatore e per favore guardami di nuovo con quell’amore che vedi nella foto! Ti amerò per sempre”.

Dalma Nerea è sorella di Giannina Dinorah, anche lei nata dall’amore di Diego Armando Maradona per Claudia Villafane. Il campione ha avuto anche altri figli: Diego Junior, frutto della relazione con l’italiana Cristiana Sinagra, e Jana, avuta da Valeria Sabalaìn e riconosciuta solamente dopo il divorzio dalla moglie. Nel 2013, la compagna Veronica Ojeda ha dato alla luce Diego Fernando. Ma ci sarebbero anche altri figli avuti da Maradona durante il suo periodo a Cuba.

Dalma non è stata l’unica figlia che ha voluto ricordare Maradona. Diego Jr, avuto da Cristiana Sinagra e riconosciuto dopo quasi trent’anni, ha pubblicato su Instagram numerosi post dedicati al famoso papà. “Accanto a te ero invincibile”, ha scritto, senza nascondere l’enorme commozione e la certezza che non dimenticherà mai il legame con il calciatore.