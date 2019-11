Mara Venier, vittima di un incidente domestico: lei rassicura su Instagram

editato in: da

Mara Venier finisce all’ospedale, vittima di un incidente domestico.

A rivelarlo è la stessa conduttrice con un video su Instagram. Nulla di grave per fortuna, due dita del piede steccate. Nella clip si vede Zia Mara che esce dal Concordia Hospital, zoppicando mentre viene sorretta da un’amica.

La Venier indossa un paio di infradito e mostra le dita fasciate. Su Instagram spiega cosa è accaduto: “Sempre scalza in casa ..ecco cosa capita …siamo alle solite …..❤️❤️❤️”. In effetti, più volte la presentatrice si è mostrata a piedi nudi in casa, come quando la scorsa estate puliva la terrazza. Ma questa volta, ci ha rimesso due dita.

Zia Mara però non perde il sorriso e ci tiene a rassicurare il pubblico. Ci sarà per la diretta di Domenica In. Nemmeno l’incidente domestico può fermarla. I fan si stringono intorno alla loro beniamina, precipitandosi e farle gli auguri di pronta guarigione: “Mara devi fare attenzione auguri”. E ancora: “Nooooo Mara 😩 Tu sei forte e andrai lo stesso in onda portando con te l’allegria e la positività che da sempre ti contraddistinguono da chiunque..Guarisci presto”.

Tra i commenti sulla sua pagina social spunta anche quello di Antonella Clerici che scrive: “Anche io🤪🤪🤪🤪sbadate!”. Infatti, anche lei si è fatta male, come ha rivelato sempre su Instagram postando una foto mentre fa impacchi di ghiaccio alla caviglia, spiegando: “Piccola slogatura al piede prima dello spot😩… tutto bene😀incidenti di percorso”. Tutta colpa dei tacchi alti.

Antonellina e Zia Mara però sono donne forti e questi contrattempi certo non le metteranno ko. Anzi, sono pronte a rialzarsi e a tornare subito al lavoro. Il pubblico tifa per loro e anche i fan della Clerici la consolano. Qualcuno commenta: “Forza Antonella 💪 Io e la mia bimba non vediamo l’ora di vederti allo Zecchino”.