Mara Venier trionfa ma poi si prende la febbre. E presto svelerà il suo destino a Domenica In

Mara Venier viene accolta in trionfo a Padova sul palco del Pride Village, ma poco dopo si ammala.

La presentatrice veneziana torna nel suo Veneto per una notte: “Stasera sento proprio l’odore di casa, della mia terra”. I fan sono in delirio, lei ringrazia su Instagram: “Siete tutti fantastici!”. E le risposte non si fanno attendere:

Ls regina acclamata e venerata dal suo pubblico.

E ancora:

Grande Mara sei unica❤️

Purtroppo però Zia Mara viene messa ko dall’aria condizionata. In uno dei suoi soliti video su Instagram si mostra con il viso provato e le occhiaie e rivela di avere mal di gola, raffreddore e febbre. Costretta a trascorrere la giornata a casa, ne approfitta per rivedere il meglio di Domenica In.

A proposito della trasmissione che ha riportato ai vecchi fasti, la Venier racconta in un intervista al magazine Nuovo il segreto del suo successo:

Quest’anno a Domenica In c’è stata molta verità in tutte le storie raccontate dai miei ospiti. A me non interessava avere il personaggio famoso tout court nel salotto tv: chi viene da me deve lasciarsi andare e deve parlare della propria vita.

Mara ha trovato in se stessa il suo punto di forza:

Ho capito che dovevo fare forza su di me. Fin dalla prima puntata ho capito cosa funzionava e cosa no, e mi sono presa la responsabilità di decidere come continuare […] ho messo nella trasmissione tutto il mio bagaglio: esperienza professionale e di vita, gioie ma anche dolori!

All’annosa domanda se la prossima stagione sarà ancora alla conduzione di Domenica In, lei risponde:

Se rifarò Domenica In lo svelerò solo dopo la conduzione del Premio Agnes.

Dunque, il destino di Zia Mara si conoscerà solo a fine giugno, ma secondo indiscrezioni Domenica In a settembre dovrebbe allungarsi fino alle 18.40, entrando in concorrenza diretta con Domenica Live condotto da Barbara D’Urso. Che senso avrebbe questa operazione se non si fosse la Venier a sfidare Barbarella?

Intanto, la presentatrice veneziana ha un altro importante impegno. A fine luglio infatti suo figlio Paolo sposa la compagna Valentina.