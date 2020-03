Mara Venier, star dei fornelli su Instagram con grembiule e mollettone

editato in: da

Mara Venier sa come prendere alla gola suo marito, Nicola Carraro. E lo svela nelle Stories di Instagram condividendo la sua ricetta del risotto con le zucchine.

Nella sua cucina bianca, Zia Mara si filma su Instagram mentre è intenta ai fornelli a preparare un gustoso primo piatto: “Allora io sto cucinando come sempre”, ci racconta.. La conduttrice si presenta con una perfetta mise da casa: t-shirt a righe bianche e blu, grembiule, capelli raccolti con un mollettone e niente trucco.

La Venier sta cucinando un risotto con le zucchine e svela il segreto per renderlo ancor più appetitoso: un battuto di basilico. “Dovrebbe venire molto bene”, precisa in video, e poi è indecisa se sfumarlo con un po’ di vino. “Lo faceva sempre la mia mamma così”. Dopo aver svelato il segreto di famiglia in cucina, saluta i fan con bacio.

Siamo sicure che il risultato sarà alquanto invitante e la sua dolce metà apprezzerà. In fondo, Zia Mara è famosa per le sue più che apprezzabili doti culinarie. E tra una mescolata e l’altra, la presentatrice mostra lo splendido tramonto che si vede dalla sua cucina.

In questi giorni in cui siamo tutti a casa, la Venier e soprattutto suo marito Nicola si divertono a svelare ai fan il lato privato della loro vita casalinga (GUARDA LE FOTO).

Così dopo la foto a tradimento dove la conduttrice è stata immortalata mentre stendeva le lenzuola in terrazza, Carraro ha condiviso la foto della moglie poco prima di andare a Domenica In. Ma le infradito ai piedi della Venier hanno sollevato non pochi sospetti.