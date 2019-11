Mara Venier si risposa 20 anni dopo con Nicola Carraro

editato in: da

Mara Venier ha deciso di compiere il grande passo: risposarsi 20 anni dopo con il suo Nicola Carraro. L’idea di un matrimonio bis circolava già da tempo, ma ora trova la conferma ufficiale.

In occasione del loro anniversario, Carraro aveva lasciato intendere la sua intenzione di convolare nuovamente a nozze con la sua dolce metà. Ora Zia Mara ribadisce il loro proposito. Così sul suo profilo Instagram condivide la copertina di Diva e Donna che titola appunto sul secondo matrimonio della presentatrice.

La Venier non commenta la lieta notizia. Ci pensano i suoi follower, letteralmente in visibilio per la coppia più amata dei social. E così scrivono: “Complimenti Mara sei una persona speciale tanti auguri”. E ancora: “Bravissimi👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻sono felice x voi”. Ma non finisce qui: “Auguri di cuore a Voi 🌹Siete l’Amore e tu meriti tutta questa gioia perché sei una persona buona generosa e soprattutto VERA..!”

Addirittura c’è chi si propone come sostituto di Carraro: “Fammi sapere…. Se non ti sposa lui ti sposo io…..”. Ma sarà difficile che Nicola rinunci alla sua Mara e viceversa. Il loro legame è fortissimo e l’ex produttore è un fan accanito della Venier, come lui stesso si descrive sulla sua pagina Instagram.

La Venier e Carraro si sono sposati il 28 giugno 2006. In un’intervista a Io e Te, il programma televisivo condotto dall’amico Pierluigi Daco, Mara si era dichiarata davvero felice di aver incontrato Carraro, anche se piuttosto tardi, ribadendo di sentirsi fortunata per aver incontrato l’amore della sua vita a 50 anni.