Mara Venier, sempre più in forma su Instagram. “L’abbraccio con Romina Power? Critiche esagerate”

Maurizio Costanzo torna a parlare di Mara Venier. Dopo averla elogiata per le sue qualità di conduttrice, la difende dalle critiche ricevute per l’abbraccio con Romina Power a Domenica In, per il quale è a rischio multa da parte della Rai.

Costanzo liquida la questione considerando il polverone sollevato “davvero una esagerazione“. Nell’ultima puntata di Domenica In Zia Mara aveva stretto a sé Romina Power che aveva appena perso la sorella Taryn, scomparsa dopo aver combattuto per oltre un anno contro la leucemia. In quel momento la Venier ha voluto esprimere il suo sostegno a Romina, che è tra l’altro un’amica, con un abbraccio. Il gesto, che contravviene alle disposizioni anti-contagio, ha suscitato attacchi di vario genere e il rischio di un provvedimento dalla tv di Stato.

Costanzo dalle pagine del magazine Chi difende la presentatrice: “Romina Power aveva da poco saputo della morte della sorella e una tenerezza di Mara ci stava”. E ancora: “Ci stupiamo per questo abbraccio e non per le piazze piene di tifosi o per le movide super affollate?”. Insomma, per il giornalista e conduttore tanta indignazione non è giustificabile.

Intanto, Zia Mara si gode le sue meritate vacanze, in attesa di ritornare in tv a settembre per una nuova stagione di Domenica In. Su Instagram aggiorna costantemente i suoi fan sulla convalescenza. A fine maggio infatti si è rotta il piede, ma ora finalmente lo appoggia a terra e cammina con una sola stampella. Come prova la foto condivisa sui social che la ritrae in piedi sul balcone di casa mentre sogna di andare al mare: “Avrei voglia di andare al mare ……mangiare pesce ….😱😱😱😱😱tra qualche giorno lo farò…..”.

Suo marito Nicola Carraro riposta la foto e le fa il verso: “Eccola ormai “stampella “ che è una bellezza ❤️❤️”. E Zia Mara risponde: “Tra poco corrooooooooo😂😂😂😂😂❤️❤️”. Tra i follower c’è chi ci tiene a sottolineare quanto sia fortunato Carraro ad avere una moglie come la Venier: “Grande Mara… una leonessa… tra poco tutto finito e riprende senza gruccia. Sei fortunato Nick, moglie top”. Mentre altre vorrebbero un marito come lui: “Speriamo che il mio marito, un giorno…..diventi come te Nicola! 😜”. Ma in generale tutti sono contenti nel vedere che la Venier è in via di guarigione: “È bello vedere Mara camminare con una stampella sola ,buon segno vuol dire che è in via di guarigione”.