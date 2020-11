Mara Venier, paura dietro la porta: lo scherzo del nipotino su Instagram è uno spasso

editato in: da

Mara Venier torna a casa dopo la puntata di Domenica In ma dietro la porta l’attende una sorpresa da paura: Claudietto, con la complicità di nonno Nicola Carraro, le organizza uno scherzetto da brividi per spaventarla. E il video su Instagram è uno spasso.

Zia Mara, o meglio in questo caso Nonna Mara, è vittima di un altro video a tradimento del marito Nicola che con il nipotino mette a segno un colpo divertentissimo nei confronti della presentatrice. La Venier apre la porta di casa e il piccolo Iaio, come viene soprannominato Claudietto, le urla “boooooo”, ben nascosto. Mara si spaventa e grida ripetutamente “Che paura, che paura”…

Una scenetta davvero divertente e tenerissima che la conduttrice commenta così su Instagram: “Al mio rientro da domenica in “nonno e Iaio “ si divertono a farmi uno scherzetto…😍😍😍😍😍”. Suo marito Nicola le risponde: “Troviamo ancora lo spirito per ogni tanto sorridere”.

Il video diventa subito virale. In moltissimi scrivono a Zia Mara sul suo profilo social. Nunzia De Girolamo le racconta: “Supendo!!! Pensa che gea ancora oggi ad 8 anni si diverte a farlo al padre”. A tutti questa clip piace tantissimo: “Non ce niente di più bello che la risata spontanea di un bambino ,goditi il tuo meraviglioso nipotino .E ancora complimenti per le bellissime interviste di ieri”. Tutti trovano tenerissimo il piccolo Iaio, figlio di Paolo Capponi, secondogenito della Venier, nato dalla relazione con l’attore Pier Paolo Capponi, cui Mara e Nicola sono affezionatissimi. La Venier ha anche un altro nipote più grande, Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini, con cui ha un legame molto forte.

Ma il piccolo Claudietto è irresistibile e il suo scherzetto mette allegria a molti dei follower della conduttrice. C’è chi vuole condividere situazioni della sua vita: “La Felicità! Quella vera❤Che bello poter tornare a casa e trovare tutto questo! Per lavoro sono lontana dalle mie figlie e dal mio nipotino”. E chi trovandolo un amore, vuole però fare i complimenti anche a Zia Mara per le interviste di successo a Domenica In, specialmente quella a Tiziano Ferro. “Un amore😍…. Cara Mara ieri con Tiziano mi hai rallegrato la domenica, sei una persona speciale, ti seguo da tanti anni…. La signora della tv”.

Mara Venier è proprio la regina della domenica, ogni puntata è un successo. E anche il 15 novembre Domenica In ha raggiunto picchi di share del 18,4%, incollando al piccolo schermo ben 3.268.000 di spettatori.