Mara Venier, nuovo record a Domenica In. E conquista Instagram col video in sedia a rotelle

Mara Venier non si ferma, nemmeno col piede rotto, e ottiene un nuovo record a Domenica In. Suo marito, Nicola Carraro, l’aiuta con la sedia a rotelle per raggiungere gli studi Rai. Lei vince il dolore e trionfa.

Ma procediamo con ordine. La stagione di Domenica In è ormai agli sgoccioli. L’ultima puntata dovrebbe essere il 28 giugno. Mara promette un finale col botto, ma intanto colleziona l’ennesimo successo. Complice l’intervista a Eleonora Daniele che conferma la Venier come madrina di sua figlia Carlotta, la trasmissione ottiene il 22,11% di share, raggiungendo quasi 3 milioni di spettatori (punta di 2 milioni 975mila, per la precisione).

Domenica In ottiene ancora una volta la corona di trasmissione più vista del day time. E il merito è quasi tutti di Zia Mara che, malgrado la frattura al piede e il tutore mostrato su Instagram, ha superato il dolore e ha realizzato uno show coi fiocchi.

Il successo di pubblico di Domenica In mette a tacere anche le polemiche nate da alcune battute di Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti nel corso di una puntata di Unomattina in Famiglia che ironizzavano sull’infortunio della presentatrice. A difenderla è intervenuta Monica Setta. Mentre la Venier, dopo uno sfogo via social, ha preferito cancellare il post.

Archiviate le frecciatine al veleno, Zia Mara può contare sul sostegno dei fan e sull’affetto di Nicola Carraro. Poco prima di andare in trasmissione, suo marito ha condiviso su Instagram un video che la ritrae in sedia a rotelle mentre sta andando in Rai, svelando l’umore della presentatrice prima di andare in diretta.

Lui le chiede: “Dove andate?” e lei: “Andiamo a fare Domenica In”. Giro del salone e poi il tenero saluto. La Venier poi però rimprovera con ironia il suo Nicola: “Come al solito non fai un caxxo, fai solo i filmini”. E lui: “Sì amore”.

Ma nel commento al video spunta l’emoticon con l’aureola di sopportazione: “Partenza per Domenica in, umore buono 😇😇😇”.

A questo punto la Venier risponde con la più bella dichiarazione: “Come ti amo @provo2000 ❤️”. E tra i follower c’è chi conferma: “miglior marito non potevi trovarlo !! E lui miglior moglie non poteva trovarla .. non conoscevo tuo marito fino a tre mesi fa .. ,con la reclusione forzata ho imparato a conoscerlo ed è una persona splendida .. un vero signore .. la mattina appena apro gli occhi vado su istagram a leggere l’argomento del giorno .. .. sono tanti gli argomenti spero che rimanga e non ci abbandoni ..magari il mese di vacanza .. lo capisco .. ma se ci lascia proverei un dispiacere”.