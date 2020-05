Mara Venier, suo marito Nicola Carraro svela su Instagram il dietro le quinte di Domenica In

editato in: da

Mara Venier ripresa di nuovo a “tradimento” da suo marito Nicola Carraro che ovviamente ha condiviso il video sul suo profilo Instagram per la gioia dei fan.

Questa volta Zia Mara non è alle prese con il bucato, ma è sorpresa dietro le quinte di Domenica In. La presentatrice improvvisa un camerino nella sua postazione in studio. Sulla scrivania ha tutto il necessario per rifarsi trucco e parrucco.

Come è noto, in questo momento di difficoltà hair stylist e make up artist non possono aiutare le conduttrici a sistemarsi e quindi tocca a loro arrangiarsi come possono (Bianca Guaccero ha persino chiesto clemenza al suo pubblico).

La Venier lo fa egregiamente, ma qualcuno ne approfitta, ossia il suo Nicola, per immortalarla durante la preparazione. Al solito Zia Mara dà il meglio di sé e mentre si trucca, commenta: “Guarda quanto è bello l’amore della zia, guarda quanto è bello sto ragazzo”.

Come didascalia al video di Zia Mara, Carraro su Instagram scrive: “Mitica“. E tra i suoi follower c’è chi sottolinea quanto Nicola sia stato fortunato a incontrare la Venier: “Dottor Carraro..o signor Nicola come la chiamo confidenzialmente. Ha mai pensato a come è trascorsa la sua vita quando ancora non aveva conosciuto Mara? Si è mai arrabbiato per non averla conosciuta prima e quindi non avere avuto più tempo per stare con lei? Io credo che probabilmente le persone arrivano nella nostra vita nel momento opportuno. Probabilmente questo era il regalo più bello che la vita voleva farle🌹Scusi se mi sono permessa.” Il diretto interessato risponde: “Hai già risposto tu, le persone arrivano nella nostra vita nel momento opportuno”.

Mara Venier è amatissima e la puntata di Domenica In del 17 maggio ha ottenuto il 17,9% di share, aggiudicandosi come al solito il titolo di trasmissione più vista della domenica.

L’intervento con Pamela Prati è piaciuto molto (LEGGI LA NOSTRA INTERVISTA A PAMELA PRATI) e commentano su Instagram i follower di Carraro: “È ovvio che Mara ha un grande ascolto. È lei la Domenica In! Può farla anche da sola, perché è vera, moderata e divertente, mai scontata. Ho visto l’Intervista con la Prati e posso dire che l’ha gestita in una maniera eccellente. Complimenti Mara, non sarà stato facile. ❤️”