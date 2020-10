Mara Venier memorabile con Maria De Filippi: la reazione di Nicola Carraro su Instagram

editato in: da

Mara Venier e sempre Mara Venier e riesce nell’impresa di intervistare Maria De Filippi, ospite a Domenica In, segnando l’ennesimo per trionfo personale e della sua trasmissione che di settimana in settimana rinnova il primato di show più visto della domenica.

La puntata dell’11 ottobre totalizza il 19,2% di share con punte di telespettatori pari a 3.551.000, insomma l’ennesimo record. E certo la presenza di Maria De Filippi ha aiutato. Più volte Zia Mara aveva dichiarato di essere particolarmente riconoscente a Queen Mary, l’unica ad averla aiutata in un periodo di crisi professionale, chiamandola a Tu si que vales. Per questo motivo ci teneva particolarmente ad averla ospite nella sua trasmissione, impresa che finalmente è riuscita. La De Filippi non si è certo risparmiata e ha emozionato raccontando della perdita del padre e del suo amore per Maurizio Costanzo.

La presenza delle due conduttrici nello stesso studio è già diventata parte della storia della televisione italiana: Mara e Maria sono due tra le presentatrici più amate dai telespettatori perché riescono a fare show senza scadere mai negli eccessi e pur mantenendo un profilo popolare e divertente, riescono ad affrontare qualsiasi argomento con classe e grande competenza. Insomma, sono le vere regine del piccolo schermo. E il successo della loro reunion lo dimostra.

Ma c’è un fan della Venier, il cui parere conta più di tutti, ed è quello di suo marito Nicola Carraro che reagisce alla splendida intervista con un post su Instagram. Questa volta niente video a tradimento ma condividendo un fotogramma della puntata di Domenica In che ritrae Zia Mara coi pupazzi che ritraggono lei e Queen Mary. Commenta Carraro: “Puntata memorabile con una straordinaria Maria De Filippi . Grazie ☺️”.

E i follower replicano: “Puntata memorabile con due grandi professioniste oltre che due donne meravigliose…”. “Si Signor Nicola è stata una bellissima puntata ,bella l ‘ intervista con Maria De Filippi ,due signore della televisione , e si vede che sono veramente amiche ,❤️sono passate3 ore in un baleno”. E ancora: “Grazie di cuore a queste sue meravigliose creature che sanno emozionare ❤️ tre ore volate in un attimo 👏👏👏”. Il segreto del successo di Maria e Mara sta nell’essere donne vere, come ha scritto qualcuno su Instagram: “Una chiacchierata tra amiche visibilmente emozionate …sono ancora commossa …Professioniste ma soprattutto donne meravigliosamente VERE.…”.

I complimenti non si sprecano: “Quando due donne intelligenti, due brave professioniste, due amiche si incontrano in TV non può che nascerne un gran bel momento!!! Non so fino a che punto l’intervista fosse preparata, ma era evidente l’emozione di Mara e la sua gratitudine verso Maria, come era evidente la stima ed il piacere di essere lì di Maria!!! Complimenti ad entrambe!!!👏👏👏”.