Mara Venier lontana dal marito e il futuro a Domenica In è un mistero

Mara Venier è lontana dal marito, mentre il futuro a Domenica In rimane un mistero. La conduttrice sta vivendo giorni tutt’altro che semplici, segnati dall’amarezza e dall’incertezza. Un periodo no iniziato circa una settimana fa quando su Facebook è apparsa una lettera contro di lei in cui veniva accusata di trattare male le maestranze Rai, fra insulti e minacce. Accuse gravissime, firmate dagli organizzatori-ispettori di Produzione CPTV ROMA.

La Venier ha reagito agli attacchi, pubblicando un video del suo ispettore di produzione, Pino, accanto a lei per molti anni a Domenica In, e pochi giorni dopo è tornata su Rai Uno al timone dello show domenicale. Ai fan però non è sfuggita la tristezza e l’amarezza della presentatrice, che in tv non ha commentato quanto accaduto. Una delusione confermata anche da Nicola Carraro, marito di Mara, accanto a lei dal 2006 e grande amore della sua vita. L’ex produttore ha difeso la moglie, invitando i follower a fare lo stesso e a sostenerla in questo momento difficile.

A rendere ancora più complicata la situazione la distanza fra la Venier e il suo Nicola. Su Instagram infatti Carraro si è sfogato, annunciando le misure precauzionali prese dalla Repubblica Domenicana a causa del Coronavirus. “Da oggi la Repubblica Domenicana, a causa del coronavirus, proibisce l’ingresso a tutti gli Italiani”, ha scritto. “E allora torna presto da noi – ha commentato un utente – che ‘sta casa aspetta a te”. Lapidaria la risposta di Carraro che ha spiegato: “Quando passa il Coronavirus”. “E se Mara ti deve raggiungere?”, ha domandato un altro fan. “Non può, è veneta”, ha risposto. Più in basso nei commenti il produttore ha spiegato che, nonostante la Venier viva da anni a Roma, è originaria di Venezia, quindi della zona in cui si è creato un focolaio di Coronavirus, e sul passaporto che viene visionato dalle autorità appare solo il luogo di nascita.

E mentre Mara è lontana dal marito, continua il mistero sul suo futuro a Domenica In. Le polemiche hanno provato molto la conduttrice che il prossimo anno, come ha svelato Nicola Carraro, prenderà “le sue decisioni”. Nel frattempo, secondo alcune indiscrezioni, la Venier avrebbe già ricevuto una proposta da Mediaset. L’azienda del Biscione infatti vorrebbe la conduttrice al timone della nuova edizione dell’Isola dei Famosi dopo l’addio di Alessia Marcuzzi e l’uscita di scena di Ilary Blasi.