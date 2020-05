Mara Venier incontra il nipote dopo due mesi: il video su Instagram è dolcissimo

editato in: da

Mara Venier condivide su Instagram un video per festeggiare l’incontro con il nipotino che non vedeva da due mesi, un video nel quel traspare tutta la gioia della presentatrice nel ritrovare il suo Claudietto dopo tanto tempo.

Nonna e nipote sono sul vialetto di casa: il piccolo corre divertito mentre nonna Mara, dotata di mascherina, lo insegue, fingendo di volare. Un momento dolcissimo, atteso per diverso tempo dalla presentatrice che non aveva nascosto la mancanza per Claudietto, il piccolo di casa, figlio di Paolo Capponi.

Il video è felicità pura e nonna Mara commenta: “Io volo…..dopo due mesi …❤️❤️ #Iaio#claudietto”. Aver ritrovato il nipotino, è una vera gioia per la conduttrice che anche dal punto di vista professionale incassa un successo dietro l’altro con la sua Domenica In. In fondo, già qualche giorno fa aveva promesso al suo Claudietto che appena si fossero incontrati, lo avrebbe riempito di baci. Promessa sicuramente mantenuta.

La Venier ha da sempre un debole per i nipoti. E se Claudio è “l’amore di nonna”, Giulio, figlio di Elisabetta Ferracini, ormai adolescente, è il suo orgoglio.

Intanto, i fan deliziati da questa dolcissima scenetta di vita privata si precipitano a scriverle su Instagram: “Da una nonna so cosa stai provando”. E ancora: “Sono felicissima che tu possa rivedere il tuo Iaio”. E poi: “Amore chissà che gioia”. Mentre “bellissimi” è l’aggettivo più usato per descrivere nonna e nipote.

A questa felicità, parteciperà sicuramente Nicola Carraro, il marito della Venier, che in questa quarantena è stato autore di foto e video che ritraggono spesso a tradimento la presentatrice in versione casalinga (GUARDA LE FOTO).