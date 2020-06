Mara Venier, gesso e sedia a rotelle non la fermano. Domenica In è un successo

editato in: da

Mara Venier non viene bloccata nemmeno dalla frattura al piede e la sua Domenica In ottiene l’ennesimo trionfo, attestandosi il programma più visto del pomeriggio, ma a dir la verità di tutta la domenica.

Nessuno come Mara riesce a catalizzare il pubblico, conquistando oltre 3 milioni di spettatori e toccando il 19.8% di share. Barbara D’Urso col suo Live serale è distante anni luce, facendosi battere dalla replica della fiction Non dirlo al mio capo.

Ma torniamo alla Venier che piace sempre più e che nonostante la gamba ingessata è sempre di buon umore e spiritosa. Suo marito, Nicola Carraro, che l’assiste a casa ha condiviso su Instagram le immagini della presentatrice che scende dei gradini con le stampelle. Pensare che prima di rompersi il piede, correva dietro al nipotino.

Carraro commenta le difficoltà della moglie: “Che fatica povera Mara ma la fase 1 è andata”. Antonella Clerici ed Eleonora Daniele replicano manifestando il loro sostegno all’amica.

Carraro è davvero premuroso con lei. Un motivo in più per risposarlo. E pare proprio che a confezionarle l’abito da sposa bis sia Enzo Miccio.

Intanto, la stessa presentatrice nelle Stories di Instagram si mostra seduta sulla sedia a rotelle negli studi Rai, spinta da J-Ax. Ma la carrozzina non è certo un impedimento per condurre una puntata strepitosa. Complice l’intervista emozionante a Luciana Littizzetto.

Tanto che sui social le scrivono: “Cara Mara, ti scrivo queste righe per complimentarmi con te del bel programma che hai costruito con tanto impegno e tanta fatica. Nella puntata di oggi non mi hai fatto staccare un minuto dal televisore. Sei riuscita a coinvolgermi, a emozionarmi, a strapparmi un sorriso come solo tu sai fare. Non smetti mai di sorprendermi ed è per questo che ti voglio così tanto bene: nonostante la terribile frattura hai continuato a stare con noi a farci compagnia la domenica pomeriggio e a regalarci un po’ di serenità necessaria in questo periodo. Grazie, grazie e mille volte grazie di esserci nelle nostre vite. Guarisci presto amica mia, un bacione ❤️”.

Ma non è tutto. Infatti, Zia Mara si presenta davanti alle telecamere con un leggero abito a fantasia verde, dalla scollatura vertiginosa. Durante l’intervista a Lucianina scivola la manica, si scopre la spalla e s’intravede la lingerie nera. La Littizzetto gioca d’ironia e per non essere da me, svela anche la sua. Il successo è assicurato.