Mara Venier, foto romantica con Nicola su Instagram. E il direttore di Rai1 commenta

editato in: da

Se c’è qualcuno che si merita il più assoluto relax quella è senza dubbio Mara Venier. La Signora della Domenica di Rai1 si sta godendo le sue meritatissime vacanze dopo una stagione televisiva che, a voler usare un eufemismo, è stata carica di successi.

La Venier si sta concedendo un periodo di riposo a Viareggio, dove si è recata in compagnia del marito Nicola Carraro, al suo fianco da 14 anni. Un riposo che, tra sole, spiaggia e relax, le serve anche per guarire dalla brutta frattura di qualche mese fa. Sì, perché per chi non lo sapesse, la bionica conduttrice è caduta facendosi male al piede, ma non ha perso la sua verve.

È andata in onda, inarrestabile, per tutte le ultime puntate di Domenica In, registrando ascolti da record e tenendo banco durante un periodo complicato come quello dell’emergenza sanitaria, intrattenendo il suo pubblico con un mix di divertimento e informazione, tra leggerezza e voglia di non lasciare soli i suoi spettatori.

Uno sforzo che, bisogna dirlo, lei sembra non aver neanche avvertito come tale. E che ha fatto comprendere ancora di più quanto sia dedita al suo lavoro, dando una lezione di stile e di professionalità a tutti coloro che l’hanno vista portare avanti il suo programma, irriducibile e senza mai perdere il sorriso nonostante il dolore.

Il suo gesto, tra l’altro ha seppur involontariamente risposto alle varie discussioni che la vedevano contrapposta alla Rai: con il suo sorriso e la sua voglia di fare, Mara ha archiviato ogni incomprensione ed è andata avanti, con buona pace dei detrattori.

E, a proposito della Rai, a far comprendere che i rapporti con i vertici sono adesso particolarmente distesi, è arrivato un commento inatteso. Sotto l’ultima foto della Venier, un romantico scatto che la vede vicina al marito Nicola, sono apparse le inequivocabili parole di Stefano Coletta, direttore di Rai1:

Peace&Love adorata Mara!

Così ha scritto il direttore. E la conduttrice ha ricambiato rispondendo «Peace&Love direttore mio», con tanto di emoji che manda un bacino. Pace fatta? Sembrerebbe di sì. D’altro canto, senza la Venier la Rai non sarebbe la stessa. Soprattutto Domenica In.