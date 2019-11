Mara Venier festeggia il compleanno in famiglia: il video con il marito su Instagram

editato in: da

Mara Venier festeggia il compleanno in famiglia con tanti amici, i figli e il marito Nicola Carraro. La conduttrice ha celebrato i suoi 69 anni, prima in diretta a Domenica In, poi a casa insieme alle persone più care.

I festeggiamenti sono iniziati dalla mattina quando Nicola Carraro ha condiviso un video in cui mostrava la moglie pronta per raggiungere gli studi Rai e affrontare la diretta di Domenica In. “È da ieri sera che mi dici che sono vecchia!” si è lamentata la presentatrice. “Non è vero, ti ho solo tirato le orecchie – ha replicato il marito -. Sei giovanissima, ti amo e sei la numero uno”.

Il produttore è stato poi protagonista di un momento commovente durante Domenica In. Nicola ha fatto il suo ingresso nello show sorprendendo Mara che si è lasciata andare alle lacrime ricevendo uno splendido fascio di rose rosse. I momenti emozionanti però non sono finiti qui e, una volta tornata a casa, la Venier ha trovato ad accoglierla amici e parenti pronti a festeggiarla.

I 69 anni di Mara sono stati celebrati nella terrazza della sua casa romana. Presenti Alberto Matano, giornalista e conduttore della Vita in Diretta, Pierluigi Diaco, ma anche la figlia Elisabetta Ferracini e tante altre persone importanti per la Venier. Il gruppo ha stappato una grande bottiglia di spumante, ha brindato e festeggiato un traguardo importante per la conduttrice.

La Venier sta vivendo un periodo magico, sia nel privato che nella carriera. Il suo ritorno in Rai è stato un trionfo e Domenica In continua ad ottenere ottimi ascolti fra interviste, sorprese e show. La conduttrice è felice accanto al marito Nicola Carraro, mentre il rapporto con i figli Paolo ed Elisabetta è splendido. A rendere ancora più serena la presentatrice l’arrivo del nipotino Claudietto che ha reso Mara una nonna felice e appagata.